El malagueño Luis Ángel Maté, en la preselección para el Mundial de Bergen

El seleccionador español de ciclismo, Javier Mínguez, hizo pública ayer una preselección de 15 corredores para los próximos Mundiales que se disputarán en Bergen (Noruega) del 16 al 24 de septiembre, con la presencia del marbellí Luis Ángel Maté entre los elegidos.

De esos 15, hay cuatro que están preseleccionados para las dos carreras de profesionales, la contrarreloj y la prueba en línea. Tres del Movistar, Jonathan Castroviejo, Gorka Izagirre y Jesús Herrada, y David de la Cruz (Quick-Step).

Completan la preselección para la prueba de fondo en carretera José Joaquín Rojas, Marc Soler, Imanol Erviti, Carlos Barbero y Dani Moreno (Movistar), Lluis Mas, Héctor Sáez y Diego Rubio (Caja Rural), Juanjo Lobato (Team LottoNL-Jumbo) y Luis León Sánchez (Astana).

Las mayores expectativas españolas se centran en el rendimiento de Jonathan Castroviejo en la prueba contrarreloj, en la que fue medalla de bronce el año pasado en los Mundiales de Doha y cuarto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro también en 2016. El vizcaíno, no obstante, no será el favorito en una prueba a la que acude con muchas aspiraciones Tom Dumoulin y que tendría también entre los grandes candidatos al triunfo a Chris Froome, si llega entero y motivado tras la Vuelta. La crono mundialista será de 31 kilómetros y con una subida final de 3.500 metros que no le va precisamente bien a Castroviejo.

En la prueba en ruta, España, en principio, dependerá de lo que puedan hacer corredores como Luis León Sánchez, José Joaquín Rojas o Juanjo Lobato, buenos rodadores con rápido final, además de que alguno lo intente en solitario, como puede ser el caso de Maté.

El recorrido de la prueba en línea es de 276,5 km., con 40 km. iniciales y 12 vueltas a un circuito de 19,1 km. En el circuito solo hay una dificultad seria, la subida a Salmon Hill, un repecho de 1,5 kms. al 6,5 por ciento de desnivel a más de 10 kms. de la línea de meta.