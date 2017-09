El Marbella FC quiere recuperar sensaciones ante el San Fernando

El Marbella FC afronta hoy ante el San Fernando gaditano un nuevo partido de Liga del Grupo IV de Segunda División B, con el objetivo de volver a reencontrarse con la victoria tras la derrota del fin de semana pasado ante el Extremadura de Almendralejo y después de caer entre semana eliminado de la Copa del Rey, en casa, ante la Gimnástica Segoviana.

El técnico blanquillo, Fernando Estévez, reconoció en rueda de prensa el pasado viernes que tras un día de «limpieza física y emocional», sus jugadores están mentalizados de que hoy hay un partido muy importante. «Tenemos que seguir mostrando el nivel que traíamos de semanas anteriores», dijo.

«Tenemos que ganar, sobre todo porque después de lo injusta que fue la derrota del miércoles, merecemos más». El técnico explicó que no cambiaría nada de lo hecho anteriormente. «No me arrepiento de nada de lo que ha pasado, yo siempre que me planto un partido lo hago con la reflexión de poner lo mejor que tengamos sobre el terreno de juego. El otro día lo pusimos todo, aunque quizás nos faltó consistencia por dentro para ganar al rival», explicó el entrenador, al tiempo que añadió que el Marbella FC pudo haber sentenciado en la primera parte.

En este sentido dejó claro cuál es la premisa del equipo esta temporada. «El camino más corto para conseguir una victoria es buscar el segundo gol y no defender lo que tienes. Yo quiero un Marbella que con resultado favorable vaya a por el partido». Además, insistió en que «el estilo es el medio para conseguir el resultado. El paso más corto para obtener un resultado favorable es hacer lo que entrenamos habitualmente».

El exigente calendario con el que el Marbella ha iniciado la temporada obligará al técnico granadino a realizar cambios «porque es importante refrescar el equipo». «Hay jugadores cansados con tantos partidos y hacen falta algunos cambios necesarios», explicó, al tiempo que añadió que tampoco es partidario de muchas revoluciones en sus onces iniciales. «Soy partidario de tocar lo mínimo posible lo que funciona bien, pero la estructura será parecida. Hay jugadores cansados que necesitan un refresco».

Estévez apuntó que no está especialmente preocupado por las dos últimas derrotas. «Traíamos una regularidad y creo en el trabajo que estamos haciendo», afirmó el entrenador blanquillo, además de añadir que el equipo necesita «un resultado positivo para afrontar bien anímicamente una semana en la que tenemos tiempo de preparar el próximo partido».

En cuanto al capítulo de bajas, el único descarte es el capitán Javier Añón, que sigue con algunas molestias. Otros jugadores que han tenido problemas musculares como Yael o Marcos sí que llegarán la partido contra el San Fernando.

A pesar de que el San Fernando marcha penúltimo de la tabla, con un solo punto, tras sumar un empate y dos derrotas en estas tres primeras jornadas de Liga, Estévez no se fía de los gaditanos. De hecho, tuvo palabras de elogio para su rival en su comparecencia ante la prensa.

«El San Fernando es un equipo que se arma bien atrás, es muy disciplinado, con líneas difíciles de batir y tiene argumentos ofensivos». Asimismo cuenta con gente con experiencia y ha apuntado que «es un equipo de Segunda B con buena plantilla y que nos puede poner las cosas difíciles».

La cita será en el Municipal marbellí, a partir de las 18:30 horas. El club espera que la afición acuda para apoyar a su equipo a sumar una victoria más en Liga.