El malagueño Damián Quintero gana por tercer año seguido la Liga Mundial de Kárate

El karateka malagueño Damián Quintero se proclamó este domingo, por tercer año consecutivo, campeón de la Liga Mundial de kárate. Tras finalizar el Abierto de Alemania, y a pesar de que en esta última prueba del Circuito el malagueño cayó en segunda ronda y no ha optado a las medallas, ha logrado ganar, un año más, el trofeo a la regularidad que otorga la Federación Mundial de Kárate.



El actual número 1 del ranking mundial se ha convertido en campeón del Circuito, no por puntos, sino por cumplir con los requisitos que establece la Federación Mundial de Kárate para otorgar este premio: haber participado en un mínimo de tres pruebas de la Liga Mundial y haberlo hecho en dos continentes diferentes, explicó en un comunicado el equipo de prensa de Quintero.



Aunque habrá que esperar a finales de año para saber si, además de este triunfo, el deportista malagueño logra coronarse número 1 del ranking mundial (también por tercer año consecutivo), "ser vencedor del Circuito no se encontraba entre mis prioridades de este año, pero obviamente estoy muy contento; siempre que compites quieres ser el mejor", aseguró.





Losque el malagueño se fijó a primeros de año eran revalidad su título como campeón de Europa (lo que consiguió por octava vez, la cuarta en modalidad individual); subir al podio en los Juegos Mundiales (en los que se proclamó subcampeón); y consolidar su puesto como número 1 del ranking mundial (un objetivo para el que tiene muchas papeletas pero que todavía no está definido). "Lo que he conseguido esta temporada ha sido a base de trabajar mucho, a veces en condiciones adversas, y de sacrificar muchas cosas, y está claro que ha valido la pena".(seis oros y dos platas) avalan una temporada en la que Quintero ha hecho leyenda al ser el primer español (tanto en categoría masculina como femenina) considerado "el mejor karateca de la historia en la modalidad de katas" según el All Time Ranking de la Federación Mundial de Kárate.