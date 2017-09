Maté se queda sin Mundial

Castroviejo, en contrarreloj, y Luis León Sánchez, en la prueba en línea, lideran a España

El ciclista malagueño Luis Ángel Maté no estará finalmente en el Mundial de Ciclismo que se celebra del 17 al 24 de septiembre en la localidad noruega de Bergen. El «Lince», preseleccionado el pasado martes entre 15 ciclistas mientras disputaba su sexta Vuelta a España, no ha superado el corte del seleccionador, Javier Mínguez, y no podrá repetir por segundo año consecutivo en una cita mundialista, después de debutar el pasado año en el polémico Mundial disputado en Catar.

Así, Jonathan Castroviejo y Gorka Izagirre, del Movistar Team, serán los encargados de disputar la prueba contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo de Bergen, mientras que David de la Cruz (Quick Step-Floors) y Luis León Sánchez (Astana) liderarán el «9» nacional para la prueba de línea.

El pasado martes, el seleccionador nacional Javier Mínguez facilitó una prelista de 15 corredores con Castroviejo, bronce hace un año en Catar, Izagirre, De la Cruz y Jesús Herrada (Movistar Team) como los seleccionados para hacer la crono del día 20 y finalmente los dos ciclistas vascos han sido los elegidos, en detrimento de Herrada, tercero de esta modalidad en los Nacionales del pasado mes de junio, según confirmó el presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón tras acudir a un acto del Movistar Team en Madrid.

En cuanto a la prueba de ruta, se han quedado fuera finalmente Carlos Barbero y Dani Moreno, del Movistar Team, Héctor Sáez y Diego Rubio, del Caja Rural-Seguros RGA, Juanjo Lobato (Lotto-Jumbo), además del malagueño del Cofidis, Luis Ángel Maté.

De este modo, los nueve elegidos son De la Cruz, que tuvo que abandonar la Vuelta en sus últimos días por culpa de una caída que no le dejó secuelas físicas, Luis León Sánchez, Lluis Más (Caja Rural-Seguros RGA) y los Movistar José Joaquín Rojas, Marc Soler, Imanol Erviti, Jesús Herrada Jonathan Castroviejo y Gorka Izagirre.

El murciano Luis León Sánchez, de 34 años, es el veterano de la selección, con siete participaciones en Mundiales, aunque uno de ellos sólo en la modalidad contrarreloj.

También serán los el séptimos Mundiales para Jonathan Castroviejo, un fijo desde 2011. El ciclista vasco, uno de los grandes referentes del equipo nacional, fue cuarto en 2015 y bronce en 2016, cuando fue también campeón de Europa de contrarreloj.