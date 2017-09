"Es un lujazo haber completado seis Vueltas, son muchos años en la elite"

"Vienen dos años con un proyecto muy bonito e interesante en Cofidis", asegura - El corredor malagueño encara la recta final de una temporada complicada por las lesiones, pero bonita por volver a participar en la Vuelta a España y en Tour de Francia, las dos grandes carreras - Se ha quedado a las puertas de la selección, pero ya piensa en el curso que viene

Tras el esfuerzo de la Vuelta a España, donde ha ido de menos a más aunque sin el premio de conseguir una etapa, Luis Ángel Maté encara la recta final de la temporada. El ciclista malagueño afronta sus tres últimas citas en tierras italianas, pero se ha quedado con el sabor amargo de no entrar en la lista definitiva del Mundial de Bergen (Noruega).

Aún así, Maté hace un balance positivo de un curso que comenzó con mal pie pasando por el quirófano y con algunos infortunios durante el año. Con el buen sabor de la Vuelta y con la mente puesta en la próxima edición, que sale desde Málaga, Maté ya vislumbra las vacaciones.

Ha cerrado una Vuelta a España bastante buena tras acabar en el puesto 24. ¿Qué balance hace?

Positivo. Acabé muy contento, sobre todo con muy buenas sensaciones en la tercera semana. Acabé la Vuelta en muy buena forma, eso siempre es bueno en una carrera de tres semanas. Y al final no conseguimos el objetivo que era ganar una etapa, pero sí que lo peleamos. Ganaron muy pocos equipos, estuvo muy difícil en ese sentido. Sin embargo, lo importante es haberla estado peleándola. La lástima, no haber pillado la escapada buena que era la de Gijón, en la última semana, que sí me habría permitido disputar la victoria de etapa.

Subió varias veces al podio como premio a la combatividad pero sin embargo, se sigue resistiendo la victoria de etapa en una grande...

Sí, es muy complicado. Sólo han ganado diez equipos las etapas. Ha estado muy difícil, como siempre. Pero mientras lo intentes, lo des todo y vayas con todos tus medios, como creo que he hecho, tengo que estar contento. La forma física era buena y contento.

Ha sido su sexta participación de la Vuelta, se ha convertido ya en todo un clásico, ¿no?

Sí, un lujazo poder haber completado seis Vueltas, que en total son doce grandes con los otros seis Tours. Muy contento porque son muchos años en la elite, en un mundo muy difícil e importante. Y sobre todo encantado de poder venir cada año a la Vuelta, a la carrera de casa.

Por desgracia, esa buena puesta en escena no le ha valido finalmente para entrar en la lista definitiva para el Mundial de Bergen.

Sí, una lástima porque siempre es un lujo y un privilegio el poder estar entre los titulares definitivos. Pero bueno, seguiremos trabajando para que el año que viene vuelvan a contar conmigo.

En cualquier caso, el año que está llegando a su fin ha estado salpicado por muchos contratiempos con lesiones€

Sí, tuve que pasar por el quirófano y me hizo perder toda la primera parte de la temporada, empecé mal en ese sentido. Luego comencé a correr en el País Vasco prácticamente tarde y hasta ahora casi no he parado, ha sido una temporada diferente al resto. Pero contento, sobre todo por cómo estoy acabando. Están llegando las últimas carreras y la forma es buena. Espero hacer estas últimas carreras bien, en la misma línea que el resto de la temporada, y cerrar un buen año.

La temporada arrancó con una fractura de clavícula y una enfermedad que le impidió disputar la Volta Catalunya. ¿Temió por perderse la temporada?

Bueno, temer no porque fue pronto y dentro de lo malo fue en el mejor momento porque fue en el inicio de la temporada, pero sí que tuve que cambiar todo el plan de entrenamiento, el periodo de carga y de descarga y todo el periodo de competición. Pero también fue un reto, afrontar otro calendario nuevo. Y contento por cómo salieron las cosas.

En el Tour, su sexta edición, también llegó a pasarlo mal€

Sí, en el Tour tuve problemas físicos con un forúnculo y estuve a punto de no terminar. Al final, sufriendo mucho y gracias al equipo y a sus servicios médicos, pude acabar. Pero me vino bien para el resto de la temporada. Y siempre es un lujo llegar a París en una carrera como el Tour.

Varios nombres propios. El primero Alberto Contador, que se retira€

Alberto es una leyenda de nuestro deporte. Un corredor con un temperamento ofensivo, siempre de ataque, que crea afición, que ha enganchado a la gente al ciclismo. Se nos va una leyenda de este deporte.

El segundo, Chris Froome, que ha sido invencible este año...

Pues sí, el mejor ciclista del mundo para las grandes vueltas, al igual que su equipo. Un lujo también que quiera tanto a la Vuelta y que cada año la prepare con tanto cariño. Este año incluso estaba más fuerte y más bonita que el Tour, y que el mejor ciclista del mundo venga y la honre así, es también una suerte para todos nosotros.

Ha renovado dos años más con Cofidis. ¿Hay Maté para rato, no?

Sí, al menos dos años más. Agradezco mucho la confianza. Vienen dos años con un proyecto muy interesante. Con más corredores españoles en el equipo con la llegada de los hermanos Herrada. Un proyecto muy bonito que me despierta mucha ilusión y que creo que va a hacer crecer al equipo.

¿Cómo afronta ahora el final de temporada y las vacaciones?

Me quedan tres clásicas en Italia muy importantes, el Giro dell´Emilia (30 de septiembre), Milán-Turín (5 de octubre) y, finalmente, Il Lombardia el día 7 de octubre. Ahí empezarán las vacaciones y a pensar en descansar bien y en sentar las bases de la próxima temporada.

Y el año que viene, con la Vuelta que sale desde Málaga, motivación extra, ¿no?

Pues sí, más que nada porque poder salir desde casa es un lujazo, un privilegio. Estoy deseando que salgan los recorridos, que se vayan conociendo cosas para ir formando esa ilusión, para ir reconociendo la carrera. Y deseando también que sea una semana grande para toda Andalucía.