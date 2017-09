Nadal: "No entiendo una Cataluña sin España ni una España sin Cataluña"

Rafa Nadal, número uno del mundo de tenis y 16 veces campeón de Grand Slam, ya se encuentra en el salón de actos del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para un encuentro-charla privada con clientes del Banco Sabadell, donde también participan el subdirector general y director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Banco Sabadell, Ramón Rovira; el compañero de Nadal en dobles con el que venció la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río, Marc López; y la jugadora paralímpica Lola Ochoa.

La expectación en Málaga por la visita del tenista de Manacor ha sido máxima y al acto han acudido más de 1.000 personas, entre ellos muchos jóvenes aficionados ansisosos por ver a su ídolo. Y es que, no siempre se tiene la posibilidad de ver en directo a Rafa Nadal, aunque no sea sobre una pista de tenis.

Nadal, embajador del Sabadell en el mundo, ha querido darle normalidad al hecho de ser número uno del mundo. "No me cambia nada. Es un logro más, es una recompensa a una trayectora. No me siento mejor siendo número uno. Mi sensación no es la de levantarme por la mañana y ser número uno. Solo te acredita que estás haciendo las cosas bien, pero te preocupa el día a día y el torneo siguiente", ha comenzado.

"Era un objetivo en su día, llevaba tiempo buscándolo porque llevaba tiempo entre Federer y después Djokovic buscándolo. Mi objetivo es ser feliz jugando tenis y necesitaba ser competitivo, estar sano. Poder jugar en un estado de salud bueno. Me motiva llegar a un torneo y sentir que puedo luchar por todo".

Nadal ha hablado, además de tenis, de cosas cotidianas de la vida, como sus hobbies "Cocino a días, tengo la suerte de seguir viviendo con mis padres y mi madre lo hace mucho mejor que yo. Lo hago regular, aunque me relaje. Me gusta el pescado, la pasta también la controlo".

Hace dos años, Nadal sufrió un bloqueo que iba más allá de lo físico."Se supera con tiempo, trabajo e ilusión. Tuve sensaciones muy malas, ansiedad. Parecía imposible volver a recuperarlas, me tiraba la bola en el saque y casi no la veía".

En todo caso, el balear nunca pensó en abandonar el tenis. "Nunca pensé en que mi carrera estaba acabada, soy una persona positiva. Tenía que superar ese nerviosismo, no estaba disfrutando. Una vez superado eso, lo importante es ser feliz. He hecho de mi vida uno de mis hobbies, ¿por qué no alargarlo? Mientras tenga ilusión seguiré".

Y habla sobre lo importante que es para él la familia y la importancia que ha tenido en sus éxitos profesionales. "Somos una familia normal, de un pueblo no muy grande de Mallorca. Allí el contacto es mucho más a diario que en una gran ciudad, es normal. Siempre he sido una persona muy familiar, intento pasar tiempo con ella, tengo que combinarlo todo, familia, amigos, la novia también... De ningún éxito mío se hacen más historias de lo que realmente es. Las cosas en casa se viven con más tranquilidad. Es cierto que al tener un tío futbolista conocían lo que es tener en casa un deportista de élite. Ellos han aceptado todo con normalidad, las victorias y las derrotas. Mi educación ha sido básico, he tenido la suerte de tener un gran entorno familiar, un gran equipo y la gente que he tenido alrededor nunca han dejado de decirme lo que está mal y las cosas como son. Yo siempre me he dejado aconsejar y ayudar, nadie ha tenido miedo en decirme si algo que estaba haciendo estaba mal".



Preguntado si es posible superar a Roger Federer en grand slams, Nadal se ha mostrado tajante. "Sí que puedo superar a Federer, pero del dicho al hecho hay un trecho. A mí nadie me garantiza que vaya a jugar hasta los 36. No me preocupa ni me lo exijo. No le tengo miedo al hecho de dejarlo, sé que no me quedan 10 años más de carrera, cuando lo pienso no me pongo triste. El tenis es muy importante en mi vida, pero he sabido disfrutar de todo. Soy feliz también sin jugar al tenis".

Por su parte, asegura que la temporada ha sido buena, aunque quiere ponerle la guinda con su primer Torneo de Maestros en Londres. "La temporada, a día de hoy, está muy bien hecha, pero falta unos meses de competición. Vamos a intentar añadir el Masters, voy a hacer todo lo posible por ganarlo, no lo he hecho nunca, pero hay otros siete jugadores más que quieren ganarlo".

Sobre su juego, Nadal ha analizado su evolución en el saque y ha explicado la evolución que vive el mundo del tenis. "Toda mi vida llevo mejorando el saque, al menos mejorándolo. Cuando se pierden pocos saques no es sólo porque estés sacando bien, es lo que he hecho bien. He mejorado mi segundo saque. No es cosa mía, el tenis en general va más rápido y la gente quiere jugar menos, tengo que adaptarme a los tiempos. Es la evolución del tenis".

Cuestionado sobre el fichaje del extenista Carlos Moyá para su equipo de trabajo, Nadal ha afirmado que ha sido un acierto. "Cómodo me he sentido siempre, he tenido la suerte de tener gente buena a mi alrededor, mi tío es vital para que hoy esté aquí. Carlos Moyá ha llegado con ilusión y me la ha transmitido, con el convencimiento de que se podía seguir optando a lo máximo y por suerte así ha sido".

Además, ha hablado de su tío Toni, entrenador y quizás la persona más importante en su carrera, que al final de esta temporada se echa a un lado para dedicarse a la Academia que Rafa Nadal ha formado en Mallorca. "Ya te contaré si lo echaré de menos o no. No puedo predecir el futuro. Sí que será un cambio importante, ha estado toda la vida conmigo. Él tomó su decisión hace meses y ya está asumida, lo respeto. Ha sido una ayuda vital para mí, solo tengo palabras de agradecimiento, sin él lo conseguido habría sido imposible. La suerte se la lleva la Academia, que tendrá un grandísimo entrenador".

Cuestionado por sus maneras de celebrar los títulos, Nadal ha expresado que cada momento es un mundo: "Depende. Si tengo vacaciones es una cosa... En el US Open fui a cenar con familia y amigos, pero a la mañana siguiente tenía que trabajar y uno no puede pegarse la gran fiesta. Los años de experiencia ya te dicen lo que tienes que hacer".

Una de sus pasiones es el chocolate, pero de un tiempo a esta parte ha cambiado su rutina en la comida. "Hasta hace poco era bastante desastre con la comida... chocolate, aceitunas, con los años he mejorado la alimentación. Sin locuras pero sí controlando".

Sobre sus manías en la pista, ha asegurado que "no sería capaz de hacer sus rutinas si las piensa". "Cuando estoy compitiendo tener ese tipo de rutinas me hace estar enfocado en lo que estoy haciendo, no lo hago entrenando".

También ha tocado temas políticos y se ha referido al asunto catalán. "Me siento muy balear y muy español. Son compatibles. Hay un conflicto, que es desagradable. Se ha llegado a una situación desagradable para el país, hay un estado alto de crispación. He pasado muchos momentos importantes en Cataluña, quiero a los catalanes y no entiendo una España sin Cataluña y una Cataluña sin España. No sé sino la entiendo o es que no me gustaría verla. No se puede decir nada porque todo se malinterpreta. Cuando todo se radicaliza parece que tiene difícil solución. Desde mi humilde punto de vista me gustaría que se solucionaran las cosas hablando, llegando a un punto medio. Sin que nadie se siente despreciado, tenemos muchas cosas en común y es el momento de intentar poner cordura al asunto. Entiendo que juntos somos mejores", ha declarado arrancando el aplauso de todos los asistentes.

Ahora mismo el tenis español copa las primera plazas del ránking mundial en masculino, con el propio Nadal; y en femenino, con Garbiñe Muguruza. Una situación que Nadal espera que sirva para que el tenis español siga creciendo. "Es una situación única, ojalá sirva para seguir creciendo y que la cantera siga creyendo. Dicho esto, que todo esto no nos nuble la vista. Hay jugadores como Davidovich, o Khun que vienen fuertes, pero sí que en estos últimos 30 años nos hemos quedado un poco parados sacando jugadores. Tenemos todo lo que se necesita para que esto funcione, teniendo claro que no somos las federaciones de países que tienen los grand slam, que no se puede competir con ellas".

Y Marc López, su compañero de dobles en los Juegos Olímpicos de Río, con el que ganó el oro, además de amigo personal de Nadal, se ha unido a la conversación y ha contado algunas anécdotas del jugador balear. "Entrenando con él alguna vez le gano, aunque la gente no se lo crea".

Cuestionado por con quién juega mejor, con Nadal o con Feliciano López, su habitual pareja en el circuito, Marc López escoge a Rafa, ante las risas y las bromas del balear. "Rafa es único y en los momentos importantes sabes que tienes al mejor del mundo, pero son jugadores diferentes. Juego mejor con Rafa porque es mejor que Feli, pero estoy encantado de jugar con Feli".

Además, Nadal no ha evitado tratar el asunto de la capitanía de la Copa Davis, con la actual destitución de Conchita Martínez en el cargo. "Creo que Conchita entró en un momento complicado a nivel de Copa Davis. Ella ha hecho una labor importante, nos ha arropado y nosotros a ella. El año pasado entró una nueva junta directiva en la Federación y querían gente nueva. Los jugadores entendíamos que después de que Conchita después de varios años en Segunda División merecía tener un año en el Grupo Mundial porque se lo había ganado. No tengo ningún problema con Conchita, pero llega un momento dado en el que los jugadores nos hemos mantenido al margen y que la Federación tome la decisión. Ella se merece el reconocimiento y hay que agradecerle su trabajo. Todos los capitanes han tenido una serie de años en el cargo.