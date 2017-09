El Marbella FC suma de tres en tres en casa

Tres victorias en otros tantos partidos convierten el Estadio Municipal de Marbella en un fortín en este arranque de Liga. El Marbella FC ganó este mediodía a Las Palmas Atlético en un partido en el que los canarios se pusieron por delante, pero los blanquillos remontaron ya antes del descanso.

El equipo volvió a ofrecer un buen nivel y apenas pasó apuros en la segunda parte, más allá de la incertidumbre de un resultado tan ajustado. En el primer tiempo marcaron Luis Rioja y Corpas para remontar el gol que con fortuna hizo Álex Suárez, en el que pegó el disparo de Gopar.

A los blanquillos les anularon un gol que pareció legal en el minuto 12, pero después hicieron dos para darle la vuelta al marcador. En el segundo tiempo, Corpas tuvo la sentencia en los primeros minutos, pero aunque no marcó, el equipo no sufrió.

El Marbella intentó desde el principio llegar a la portería rival, pero se encontró con un Las Palmas Atlético, con la calidad que suelen tener los filiales, que tampoco renunciaba a nada. Hubo peligro en las dos áreas pero fueron los canarios lo que acertaron a abrir el marcador.

En el minuto 11, tras un saque de esquina, el balón salió rechazado hacia la frontal, donde disparó Gopar, el balón pegó en un jugador y despistó a Wilfred (0-1). El gol se lo adjudicó el árbitro a Álex Suárez. El partido se complicaba ya desde el inicio.

Pero los marbellíes reaccionaron enseguida. Solo un minuto después consiguió empatar Otín, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Fue el primer aviso, porque muy poco después llegó un contragolpe conducido de forma magistral por Corpas, que fue sorteando contrarios y dejó el balón para que continuara Luis Rioja, quien no se lo pensó y lanzó un zapatazo desde fuera del área, muy ajustado, que supuso el empate (1-1, min. 16).

El partido estaba muy vivo. Los locales iban ganando posesión con el paso de los minutos pero no podía cometer ningún descuido ante el filial canario, que había perdido ímpetu en ataque pero no renunciaba ni mucho menos al gol.

En los últimos minutos de la primera parte volvieron a la carga los visitantes y Parras estrelló un balón en la escuadra de Wilfred tras empalmar de forma espectacular un saque de esquina (min. 36).

Pero el Marbella también quiso aprovechar estos últimos minutos. Tuvo una primera ocasión tras una buena combinación de Otín para Chus Hevia, cuyo disparo desde dentro del área detuvo el portero visitante (min. 39).

Y en la siguiente no fallaron, tras pelear Corpas y un balón y arrebatárselo al defensa, se plantó ante Guanche, lo regateó y marcó el 2-1. Era el minuto 44 y los blanquillos remontaban el tanto inicial de los canarios.

En la segunda parte, el Marbella tuvo el tercero nada más reanudarse el juego. Corpas recibió un balón en el área y se jugó el mano a mano, que esta vez le ganó el portero canario, que evitó el gol (min 48). Las Palmas lograba mantenerse en el partido para buscar su ocasión, que llegó en el minuto 62 con una acción de Parras que se plantó en el área y su pase no encontró rematador. El Marbella no conseguía sentenciar y el choque estaba peligroso.

Pero los minutos fueron pasando sin excesivos sobresaltos, aunque con la incertidumbre del marcador. No hubo ocasiones por ninguno de los dos bandos. Los locales cerraron bien el partido y no dieron concesiones, aunque no fueron capaces de rematarlo para no llegar con la tensión del marcador hasta el final.

Tercera victoria en casa y la próximo jornada visita a Jumilla, el domingo a las 12:00 horas.



FICHA

Marbella FC: Wilfred, Carlos Julio (Razvan, min. 65), Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Catena, Javi Moreno, Corpas, Indiano, Luis Rioja, Chus Hevia (Francis Ferrón, min. 85) y Otín (Sergio Narváez, min. 63).

Las Palmas Atlético: Guanche, Parras, Azael, Álex Suárez, Arencibia, Fabio, Gopar (Álex González, min. 66), Carlos, Erik Expósito, Artiles (Agoney, min. 79) y Josemi (Pablo, min. 46).

Árbitro: Sánchez López (Murcia). Amonestó a los locales Javi Moreno, Lolo Pavón, Razvan y Sergio Narváez, y a los visitantes Pablo, Parras y Álex Suárez,

Goles: 0-1, min. 11: Gopar. 1-1, min. 16: Luis Rioja. 2-1, min. 44: Corpas.

Campo: Estadio Municipal de Marbella.