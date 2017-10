Piqué, tras votar en el referéndum: "Juntos somos imparables"

El central del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué ha anunciado que ha participado este domingo en el referéndum sobre el futuro de Cataluña, asegurando que el pueblo unido será "imparable defendiendo la democracia".



"Ya he votado. Juntos somos imparables defendiendo la democracia", afirmó el jugador en una foto en su cuenta de Twitter en la que aparecía en uno de los colegios seleccionados para la realización del polémico referéndum.





Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM „ Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de octubre de 2017

El catalán ya fue noticiaantes de la convocatoria de Julen Lopetegui con la selección española para los partidos frente a Albania (6 de octubre) e Israel (9 de octubre).Sin embargo, Piqué no ha sido el único en posicionarse, también lo han hecho sus excompañeros Xavi Hernández y Carles Puyol. El centrocampista catalogó de "vergüenza" e "inadmisible" lo sucedido enen idiomas diferentes (castellano, inglés y catalán), mientras que Puyol fue más breve y únicamente escribió "votar es democracia".la gente no pueda votar. Todo mi apoyo a esa gente que está intentando ejercer su derecho a voto pacíficamente. Visca Cataluña", manifestó Xavi.Por último, el también exbarcelonista Marc Crosas, ahora en el Tampico Madero mexicano, no dudó en realizar un seguimiento detallado de las informaciones. El gerundense cargó contra los agentes de seguridad del estado y reivindicó que "votar es democracia" y que solo quieren "votar".", comenzó. "¡Hola mundo! Esta es la policía española obligando a la gente a abandonar los lugares de voto. Esto es lo que significa la democracia para ellos. ¡Fascistas es lo que son!", añadió acompañando vídeos de la actuación policial."¿Qué dirán? ¿Que somos monigotes del gobierno catalán? ¿Siguen sin entender? Va más allá de políticos. ¡Votar! El deseo y la voz del pueblo", continuó. "No somos marionetas. ¡Pensamos por nosotros mismos! Solo queremos votar. Y ellos siguen órdenes. ¿Dónde está la Comisión Europea? ¡Nunca olvidamos!", finalizó.