El CD Puerta Oscura, pendiente de un acuerdo entre las instituciones para poder jugar al baloncesto

El club prepara una manifestación el sábado a las 11 horas desde el instituto hasta la calle Larios.

La denuncia de un vecino de la barriada de Miraflores de los Ángeles, que alega exceso de ruido por el bote de los balones y las conversaciones entre técnicos y jugadores durante los entrenamientos del CD Puerta Oscura, mantiene en jaque a varios de sus equipos, que ya no se pueden entrenar a partir de las 20 horas en las instalaciones del IES Jardines de Puerta Oscura por orden de la delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

Una situación inaceptable y que ahora mismo está en el tejado de las instituciones, incapaces de ponerse de acuerdo para desbloquear el asunto y que más de 100 chavales puedan volver a practicar lo que más le apasiona: el baloncesto. Y es que, si no se pone un remedio a la situación, estos equipos de deporte base están abocados a desaparecer.

Por ello, el CD Puerta Oscura hace un llamamiento de socorro para que Ayuntamiento y Junta de Andalucía tiendan puentes y lleguen a un entendimiento por el bien de los chicos, que desde el lunes no se pueden ejercitar con normalidad por culpa de la normativa establecida.

La situación es límite y viene de atrás. La problemática se arrastra desde el pasado mes de marzo y en ocho meses las instituciones no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Es cierto que desde el pasado mes de julio hay un borrador encima de la mesa con un convenio regulador para el uso de las instalaciones escolares fuera del horario escolar y extraescolar, pero ambas partes, Ayuntamiento y Junta, no paran de pasarse la pelota con el CD Puerta Oscura en medio y sin encontrar una solución posible.

Y es que, a pesar del acuerdo al que llegaron el pasado 17 de julio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la delegada de la Consejería de Educación, Patricia Alba, para ampliar ese horario desde las 20.00 hasta las 22.00 horas, aún no se ha firmado el documento. Han pasado ya cuatro meses, pero el Ayuntamiento y la Junta aún están con las alegaciones del nuevo convenio y nada apunta a que se arregle a corto plazo.

En ese sentido, la delegación de Educación de la Junta emitió ayer un comunicado en el que señalaba que el Ayuntamiento, en ese borrador del convenio regulador para el uso de instalaciones deportivas fuera de los horarios escolar y extraescolar, «había introducido modificaciones en el texto que no son compatibles con la normativa que lo rige».

En concreto, según fuentes consultadas por este periódico, esas modificaciones a las que alude la Junta se trata de la introducción propuesta por el consistorio de los clubes como un tercer agente a firmar, en este caso el CD Puerta Oscura. Según esas mismas fuentes consultadas, los clubes no pueden entrar en la ecuación según el decreto, por lo que la Junta no quiere firmar la petición del Ayuntamiento de un acuerdo a tres partes y no solo entre las instituciones.

Este periódico se puso en contacto con Elisa Pérez de Siles, concejal de Deportes del Ayuntamiento, que acusó a la Junta de «utilizar el Decreto 6/2017 para cargar al Ayuntamiento con responsabilidades de actividades extraescolares que no son de su competencia». Además, la edil aclara que el convenio que aún está por firmar se refiere a los centros escolares y no a los institutos como el IES Jardines de Puerta Oscura, donde entrena el CD Puerta Oscura. Y es que, Pérez de Siles alega que sobre los institutos el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia, mientras que en los centros escolares sí es corresponsable, ya que asume los gastos de luz, mantenimiento, agua o conserjería.

El problema se agrava aún más ya que el Ayuntamiento no ha podido reubicar a estos equipos en otras instalaciones para que desempeñen su actividad, ya que la zona carece de pabellones o pistas municipales cercanas, tal y como sí se pudo hacer con el Adesa Málaga, que también recibió denuncias por exceso de ruido mientras entrenaban en el CEIP Lex Flavia Malacitana. En su caso, pese a que la situación también es preocupante, el Consistorio ha habilitado pistas en Ciudad Jardín, tres días a la semana, para que los equipos que se ejercitan de 20.00 a 22.00 horas puedan hacerlo sin problemas.

Las movilizaciones para que se dé una solución al problema no se han hecho esperar y desde este verano, padres, AMPA, vecinos y malagueños de todas las barriadas se han solidarizado con el Puerta Oscura.

Apoyos mediáticos

En ese sentido, el club malagueño ha recibido el respaldo de mucha gente, algunos con gran poder de difusión como Carlos Suárez, capitán del Unicaja y que ha pedido que se le dé una solución al conflicto a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales: «Lamentable que tantos niños y jóvenes no puedan practicar deporte. Desde las instituciones se debería promover y no prohibir», publicó el jugador cajista, acompañando su escrito del comunicado que el martes emitió el Puerta Oscura y del que dio buena cuenta La Opinión en su edición de ayer.

En todo caso, las movilizaciones continúan y este sábado podría celebrarse una manifestación desde las 11 de la mañana, que desde las instalaciones del instituto podría recorrer las calles de Málaga hasta alcanzar la calle Larios. El club malagueño espera que otros clubes se adhieran a la protesta por el bien del baloncesto base.