La Junta acusa al Ayuntamiento de Málaga de incumplir todos los acuerdos en la 'crisis del ruido'

La Junta de Andalucía, a través de la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, ha instado este lunes al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "a firmar a lo que se compromete", en una nueva entrega de la 'crisis del ruido', que tiene a tres clubes malagueños de baloncesto (Adesa, Málaga Basket y Puerta Oscura) sin poder entrenar a partir de las 20.00 horas, y que ha hecho que el propio consistorio impida jugar al Club Málaga Norte de balonmano partidos por sendas denuncias vecinales por exceso de ruido.

La delegada ha recordado que el pasado 17 de julio se reunió con el alcalde y de esa cita surgieron tres compromisos. "Y el resultado ha sido el incumplimiento de todos y cada uno de los acuerdos: Se comprometieron a realizar obras de insonorización en el Lex Flavia, a revisar con nuevas mediciones los niveles de ruido tras las medidas de corrección de los clubes y a firmar el convenio. Y de los tres acuerdos a los que se llegó con el Ayuntamineto no ha cumplido ninguno", explicó.

"Tengo que lamentar la falta de sensibilidad demostrada por el Ayuntamiento, que no ha tomado nuevas medidas y que no pone en práctica una exención acústica similar a la de las bandas de música de Semana Santa. Tanto centros como usuarios sí han puesto en práctica medidas efectivas que han medido reducir los niveles de ruido, con mediciones de empresas externas, pero el Ayuntamiento no ha hecho nuevas mediciones", recalcó la delegada.

El asunto está enquistado y los perjudicados son los niños. La Junta remitió, según explicó Alba, el convenio de regularización de horarios a finales de julio. El Ayuntamiento lo devolvió en septiembre, con diversas alegaciones, que la delegada ha tachado de "ilegales".

"El convenio está publicado el 5 octubre en el BOJA, donde se regula el uso desde las 20.00 horas a las 22.00 horas. Hasta ese horario, Educación se hace cargo. Y el Ayuntamiento tiene que asumir el compromiso de que si ocurre algo en la actividad debe asumir daños desde las 20.00 a las 22.00 horas. No lo hace y además el Ayuntamiento pretende que entre las partes firmantes se incluya a los clubes deportivos, con la finalidad de que asuman las competencias en caso de que se produjeran daños en el centro. El convenio de los centros se firman entre administraciones. Entre Ayuntamiento y Consejería. Y así se lo hemos remitido en una nueva carta del 28 de septiembre".

Sí llama la atención, según desveló la delegada Patricia Alba, que este mismo convenio que el Ayuntamiento de Málaga no quiere firmar, sí lo haya hecho "otro ayuntamiento de la provincia del mismo color político". "Ese convenio Alhaurín de la Torre sí lo ha firmado. Se modificó el decreto sólo para Málaga, en Andalucía no hay ningún otro caso. No hay problema similar en toda Andalucía".

Felicitó y agradeció a las direcciones de los centros que hayan tramitado las denuncias de 12.001 euros que el Ayuntamiento ha impuesto por ese exceso de ruido denunciado por los vecinos, y Alba se mostró muy crítica con el Ayuntamiento por no querer arreglar el asunto y realizar nuevas mediciones de sonido.

"Tras el expediente sancionador, se hicieron varias mediciones y habían bajado los niveles de ruido y pedimos al Ayuntamiento que realizara una nueva medición. Veo mala fe, porque se han puesto en marcha muchas medidas correctoras pero no se han vuelto a hacer esas nuevas mediciones. En el Revello de Toro, el director pactó con las familias que cuando hubiera que aplaudir moviera las manos (en el lenguaje de los sordos). No entiendo la postura del Ayuntamiento, porque si no pueden cumplir los compromisos hay que alcanzar no se puede llegar a ellos", finalizó.