Plaza, tajante con la 'crisis del ruido': "Es inadmisible"

La "crisis del ruido" no pasa inadvertida para Joan Plaza, el entrenador del Unicaja. El técnico catalán, un fiel amante de la cantera y del baloncesto base, fue cuestionado este martes por La Opinión sobre la problemática del cierre de centros educativos para clubes de básket de Málaga y la limitación de horario. Y Plaza se mostró tajante y sacó la cara por ellos, explicando que "sólo quieren jugar al baloncesto, no hacer botellón ni drogarse".

"Es inadmisible, inadmisible, inadmisible... No fui a la manifestación del sábado porque estaba en Madrid, si no hubiese estado allí. No sé cuántos jugadores en Málaga, en Andalucía y en mi tierra, en Cataluña, se hubieran perdido y se hubieran cercenado sin colegios. A lo mejor Pau Gasol no hubiera salido, a lo mejor Berni no hubiera salido o a lo mejor Herreros no hubiera salido. Por decir algunos. Me parece inadmisible. Yo entiende que a partir de las 10 de la noche es una hora más que normal. ¿Pero a las 8 de la tarde?", se preguntaba el entrenador del Unicaja.

Y continuó. "Pues nada, cambiemos el horario, no sólo de escuelas, también el europeo. Que seamos como en Canarias e Inglaterra, con un horario con más luz a las diez o a las nueve de la noche. Si no me parece inadmisible, inadmisible. No lo entiendo. Yo entrenaba en un colegio que sacaba de banda de puntillas porque el campo era enano y estaba rodeado de pisos por todos lados. No entiendo que una persona o dos puedan condicionar a cientos de niños y jugadores que están en una cancha de baloncesto. No están haciendo botellón ni bailando por ahí ni drogándose, joder. Están entrenándose a baloncesto. Que desde la ventana se puede ver cómo están entrenando. Además que a nivel educacional me parece clave que hagan de deporte y si es baloncesto, mucho mejor. Yo no soy nadie, soy un grano de arena en esta institución y en la ciudad, pero me parece inadmisible que algo así pueda darse, aquí especialmente", finalizó.

La problemática de la "crisis del ruido", como se explica este martes en La Opinión, afecta ya a mil niños de cuatro clubes, que están pendientes de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento firmen por fin un convenio de regulación del uso de las instalaciones educativas para subir el horario de 20 a 22.00 horas. Además, hay tres denuncias de ruido de vecinos a los que les molesta el griterío de los niños haciendo deporte. Uno de los clues, Adesa, ha sido ya expulsado del CEIP Lex Flavia. A un equipo de balonmano, el Málaga Norte, el Ayuntamiento ya no le permite jugar partidos en el Centro Ciudadano María Zambrano.

Por todo esto, el pasado sábado más de 300 niños y niñas, junto a monitores, entrenadores, padres y vecinos del CD Puerta Oscura se manifestaron desde el barrio de Miraflores de los Ángeles hasta la puerta del Ayuntamiento, exigiendo soluciones al tema.