La pivote del Rincón Fertilidad Paula García, convocada con las Guerreras

El Rincón Fertilidad Málaga está de enhorabuena. El seleccionador nacional absoluto Carlos Viver ha dado a conocer este viernes la lista de jugadoras seleccionadas para representar a España en el Torneo Internacional de Melilla entre los días 24 y 26 de noviembre, tras el cual saldrá la lista definitiva para el Mundial de Alemania , que se disputará entre los días 1 y 17 de diciembre, y entre las elegidas se encuentra la pivote granadina del equipo malagueño Paula García.

En este Torneo Internacional de Melilla jugarán, además de España, Argentina, Japón y Ucrania, y tras el mismo, Carlos Viver dará a conocer los dos descartes que hará para dejar en 16 la lista definitiva que acudirá al Mundial.

La jugadora sexitana ya acudió a la llamada de las Guerreras en la concentración anterior, cuando fue seleccionada en sustitución de Eli Chávez. Tras su buen papel en esos dos encuentros clasificatorios para el Europeo, Carlos Viver ha decidido continuar contando con Paula García para este Mundial que se presenta tan apasionante.

El entrenador Diego Carrasco cree que "las buenas temporadas de Paula García en Málaga van dando sus frutos y suponen un refuerzo moral para todo el grupo, pues supone un reconocimiento general al trabajo que se viene haciendo en el club en estos últimos años y que no pasa desapercibido para el seleccionador Carlos Viver".

Por su parte, Paula García aseguró sentirse muy feliz por esta llamada. "Estoy muy ilusionada y muy feliz, poder volver a vestir la camiseta de España es todo un orgullo y me siento muy afortunada. No me quiero olvidar de mis compañeras y de Diego, porque este es el resultado del trabajo que venimos haciendo todos diariamente".