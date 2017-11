"La 'crisis del ruido' ya está solucionada, los clubes ya se entrenan hasta las 22 horas"

La importante crisis que ha vivido Málaga en los últimos meses ya está solucionada. El Ayuntamiento y la Junta ya han cerrado un acuerdo para que los 1.000 niños de cuatro clubes que se han quedado sin poder entrenar por la «crisis del ruido» lo hagan. Tarde, pero la solución ya ha llegado. Y los equipos ya pueden usar los centros escolares.

Málaga y el deporte van unidos de la mano. Tras unos meses de conflicto por las «crisis del ruido», el asunto está ya en vías de solución. Es el momento de profundizar en la situación y mirar al frente. A Málaga le aguardan un sinfín de retos por los que luchar.

Concejala, ¿cuál es el estado de salud del deporte malagueño?

Yo creo que es perfecto, aunque siempre hay cosas mejorables. Está en muy buen estado de salud. Y así nos lo han reconocido las autoridades europeas, ya que optábamos a ser Capital Europa del Deporte 2020 junto a capitales de Estado, como Budapest, y nos han reconocido que disponemos de una amplia red de equipamientos deportivos. Una de nuestras principales bazas es que los malagueños practican deporte de manera habitual. Nosotros en los últimos siete años hemos pasado de un 22% a un 42%. Eso significa que se han hecho los deberes a la hora de ofrecer a los ciudadanos programas deportivos, instalaciones€ Hemos habilitado en la propia vía pública, con un clima como Málaga, espacios para hacer deportes y los malagueños han asumido mensajes de salud y de ámbito de vida saludable. Vamos por un buen camino y queremos llegar para el año de la capitalidad al 50%. Que la mitad de la población haga regularmente alguna actividad física. Da igual la disciplina. Que se sumen al reto de practicar deporte.

Hay un asunto muy urgente, que tiene a mil niños y jóvenes, de cuatro clubes, sin poder entrenar a tiempo completo, con horarios limitados y denuncias de ruido. ¿En qué punto está el tema?

Hace muy poquitos días llegamos a un acuerdo con la Delegación de Educación para firmar un formato que en el marco del convenio que nos proponía la Junta. Sí quiero explicar que todo esto ha surgido por el decreto 6/2017 por el que la Junta de Andalucía limitaba la posibilidad de utilizar los equipamientos, centros públicos escolares e institutos para el desarrollo de actividades extraescolares, no sólo ya deportivas, a partir de las 18.00 horas. Nosotros hemos sido críticos porque esto suponía la limitación de muchas actividades. Y por eso, junto a los clubes, presentamos un documento de alegaciones, que todos los grupos políticos apoyaron en el pleno municipal. La Delegación no atendió a ninguna de estas alegaciones de este documento y el resultado fue que muchos clubes se han visto muy limitados en su actividad deportiva.

¿Por qué no se ha firmado antes ese acuerdo?

No hemos llegado antes a un acuerdo porque suponía ceder a favor de los ayuntamientos competencias que no son municipales, sino autonómicas. Y para justificar el clamor social y las quejas de estos clubes han utilizado algo que era un problema puntual, que afectaba a sólo tres centros, de las denuncias por ruidos, que plantearon algunos vecinos en Medio Ambiente. Eso sólo afectaba a tres centros y un problema puntual se ha convertido en general con este Real Decreto.

En una negociación siempre hay que ceder por las dos partes. ¿Quién ha hecho el mayor esfuerzo?

Al final nos hemos visto nosotros forzados a ceder para firmar un documento que era mejorable. Hemos llegado a un acuerdo hace poquitos días y en el marco de ese convenio, que la Junta entendía que no podía moverse, sí hemos incorporado cuestiones para garantizar las seguridad jurídica de los clubes. Al final, más allá de la firma, prima que los clubes o cualquier entidad que desarrolle su actividad en ese centro no dependa de la voluntariedad del director, del consejo escolar o de la comunidad educativa, sino que se garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de cada uno de los clubes. Se llegó a un acuerdo que ahora hay que pasar por los diferentes órganos de la Junta y Ayuntamiento. Nosotros tenemos que aprobar ese documento en Junta de Gobierno Local, pero hablamos de muy poquitos días. Al final, el Ayuntamiento asume la responsabilidad de todas esas actividades de 20.00 a 22.00 horas.

Así que finalmente es el Ayuntamiento el que asume y recepciona esas dos horas que estaban «bailando», de 20 a 22 horas.

Nosotros hemos sido poco receptivos a recepcionar estas obligaciones y responsabilidades en lo relativo a los institutos, porque ahí no tenemos ningún tipo de competencias. En los centros escolares sí las tenemos, no educativas, pero sí en lo relativo al mantenimiento y conservación de centros escolares, el abono de la luz, del agua y otras cuestiones, como apertura y cierre de centros. Y no entendíamos que la Junta nos obligase a asumir esa responsabilidad en los institutos. Finalmente, hemos conseguido un marco en el que las dos instituciones nos sentimos más cómodas. Y los clubes que desarrollan su actividad a partir de las 20.00 horas, además de otras asociaciones que desarrollan su labor en esos centros, ya pueden continuar hasta las diez de la noche.

¿Cómo pueden permitir las instituciones públicas que las denuncias de tres vecinos, que por supuesto tienen sus derechos, haya perjudicado así a mil niños que sólo quieren hacer deporte?

Muchas veces reivindicamos la responsabilidad de todos, intentando conciliar el interés general con el particular. En el marco de la ley, hay vecinos que se sienten legitimados para interponer denuncias que los técnicos tienen que validar. En Málaga se apostó, por nuestro clima y movilidad, por la proximidad. De equipamientos deportivos e instalaciones. Otras ciudades se han llevado a la periferia las grandes instalaciones deportivas. Pero Málaga no. Cuando se produce una denuncia antes de llegar a la sanción hay que aplicar medidas correctoras. Y es el punto en el que se encuentran dos expedientes que se han incoado. En Puerta Oscura hemos criticado que la Junta parara la actividad, porque sólo hay un apercibimiento. Y lo que hay que hacer en ese punto es aplicar medidas correctoras.

Claro, y los clubes lo han hecho, concejala.

Sí, sí, sí. Los clubes han sido muy responsables y eso obliga a volver a hacer las mediciones de sonido.

Entonces, ¿se van a realizar nueva mediciones?

Efectivamente. En concreto, en Málaga Norte. Allí existen unas mediciones que han motivado que el club, con la Junta de Distrito en este caso, llegasen a un acuerdo para que los partidos oficiales se desarrollen en otro escenario, mientras que se aplican las medidas y nuevas mediciones. Esas mediciones se tomaron en un sitio mucho más cercano al de la vivienda del denunciante, por lo que yo creo que aplicando medidas correctoras y con nuevas mediciones no vamos a tener problemas, y Málaga Norte volverá a la normalidad. Los clubes han estado reubicados en otros equipamientos deportivos de la ciudad. Por supuesto, sabiendo de los problemas que ello implica, los clubes han podido desarrollado su actividad. La única salvedad ha sido la de Puerta Oscura, en Miraflores de los Ángeles. Allí no tenemos equipamientos deportivos debido al Urbanismo de los 60. Y las pistas más próximas eran al otro lado de Valle Inclán.

Lo que la ciudadanía se pregunta es cómo las instituciones han jugado esta especie de partido de tenis mientras mil niños se quedaban sin hacer deporte.

Quizá lo que ha percibido el ciudadano ha sido eso, pero hemos tenido muchísimas reuniones a nivel interno. Con clubes, con representantes de los consejos escolares e incluso con los vecinos denunciantes. Se ha venido trabajando desde que se ha detectado. Y cada administración defiende su postura en el marco de sus competencias. Nosotros no podíamos firmar un documento que no garantizara la actividad y que fuera un problema jurídico. El acuerdo no ha sido fácil. Y es cierto que en este caso quizá se ha prorrogado en exceso la solución, pero en materia deportiva no solemos tener problemas para llegar a acuerdos. En muchas cuestiones deportivas sacamos temas fuera de la contienda política y llegamos a acuerdos entre las tres administraciones: Ayuntamiento, Junta y Diputación.

El alcalde explicó en su cuenta de Twitter que se trabajaba en la construcción de nuevos pabellones cubiertos. Sabemos, porque se ha presentado ya, que se hará uno para balonmano. ¿Qué más hay previsto?

Se acaba de publicar el informe de impacto medioambiental para una instalación de patín. El «Patinódromo Ciudad de Málaga» permitirá la práctica del patín y todas las disciplinas del patín. Era un proyecto que surgió desde el Distrito de Teatinos y que nace con la intención de albergar futuras competiciones internacionales. No hay otras instalaciones similares en España. Es un nuevo atractivo para Málaga.

¿Dónde se va a ubicar?

En la zona del Palacio de la Justicia, en la zona de aparcamientos. De hecho hemos permutado un par de terrenos para llevarlo a cabo.



¿Y de qué más habla el alcalde?

Nosotros y la Junta de Andalucía, al 50 por ciento, construimos pistas externas en la sede de la Delegación Malagueña de la Federación de Baloncesto. Ahora tenemos que afrontar una nueva fase, que es la construcción de un pabellón. Por cierto, la parte de la Junta todavía no la hemos cobrado, aún nos debe el pago de esas instalaciones. Pero entendemos que es importante apostar por unas instalaciones que sirven de uso para muchos clubes. Y con cargo al presupuesto de este año salen ya partidas para el proyecto de ese futuro pabellón de baloncesto, que utilizará la base. Y ahora queremos dotar a muchos distritos de la ciudad de pabellones cubiertos para el desarrollo del deporte base. Y en esa línea vamos a trabajar, con equipamientos acorde al Plan de Infraestructuras Deportivas de la ciudad. Un plan bien estudiado, con ratios de población que hace deporte, en el que se viene trabajando hace años. El alcalde entiende que sigamos ejecutando proyectos. Se hizo una gran apuesta por los campos de fútbol de césped artificial. Y hay 276 instalaciones al aire libre para un montón de disciplinas minoritarias. P

Respecto a estos pabellones de los que usted me habla, ¿se ha decidido cuántos y dónde? ¿Y hay dotación presupuestaria para acometer estos proyectos?

Es una inversión importante que deberemos afrontar en los próximos años y se ejecutará por fases. El alcalde también quiere buscar la corresponsabilidad de a quien corresponde las competencias deportivas. Y están delegadas del Gobierno Central a las comunidades autónomas. Y a ellas les corresponde la ejecución y a los ayuntamientos la gestión. Entre otras cosas, porque la Junta la está ejecutando en Sevilla. Mira lo que ha hecho en Sevilla desde 1992. Y lo han hecho con el dinero de todos los andaluces. Y no ocurre lo mismo en Málaga. Aquí se ha hecho con el esfuerzo exclusivo de los malagueños. El alcalde también quiere pedir ayuda al Gobierno de España. Aprovechó que el secretario de Estado estuvo hace un mes en Málaga y le puso encima de la mesa la necesidad de crear estas infraestructuras de barrio.

Respecto al de balonmano y viendo que la ubicación está un poco encajado a una zona de viviendas. ¿No habrá problemas de ruidos y denuncias allí, verdad?

No€ Estará bien insonorizado.