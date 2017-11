España estrenará en Málaga la camiseta que lucirá en el Mundial de Rusia

La selección española de fútbol ya tiene nueva camiseta, la que lucirá el próximo verano en el Mundial de Rusia 2018 y que estrenará el sábado en La Rosaleda en el amistoso que disputará ante Costa Rica a partir de las 21:30 horas. La firma que viste a la selección desde hace muchos años ha anunciado hoy la elástica para la cita mundialista y la Federación ya la ha puesto a la venta con el lema "El camino para la Copa comienza".





The road to ?? begins! Our new 2018 FIFA World Cup Home jersey by @adidasfootball

Get yours here!

???? https://t.co/d2E24cjPbW#HereToCreate pic.twitter.com/vU5FEzOQhX