"Tenemos que saber disfrutar esta experiencia sin la presión del marcador"

El próximo viernes, en Cártama, y el domingo, en Carranque, el Rincón Fertilidad debutará en la Challenge Cup, primera cita internacional en la historia del máximo representante del balonmano femenino en Málaga. El WHC Metalurg de Macedonia será el rival del equipo entrenado por Diego Carrasco, que ha negociado jugar los dos partidos en tierras malagueñas a cambio de una compensación económica para las macedonias, pero que permitirá al Rincón Fertilidad ahorrase el desplazamiento a tierras balcánicas y también le otorgará más posibilidades deportivas de pasar de ronda al jugar las dos veces ante sus aficionados (en el partido del domingo en Carranque el Metalurg ejercerá como local).

Pepa Moreno atiende a La Opinión de Málaga en uno de los pocos ratos libres que la dirigente malagueña tiene en esta semana plagada de emociones para ella y para todo el club malagueño.

¿Cómo está la presidenta del equipo en los días previos a un fin de semana histórico?

Muy entusiasmada y con ganas de ver al equipo debutar en Europa. Estoy algo nerviosa porque es un sueño de hace muchos años y que por fin se hace realidad. Tengo muchas ganas.

¿Le gustaría cambiar estos días la camisa, la falda y la grada por la camiseta, los pantalones cortos y la pista?

Por supuesto que sí. Yo me siento muy partícipe de toda la historia del club y viendo ahora los progresos hasta llegar a Europa... Me encantaría jugar estos dos partidos.

¿Qué supone para el Rincón Fertilidad jugar por primera vez en competición internacional?

Un sueño hecho realidad. Es una cita histórica. Somos un club humilde, pero que ha crecido hasta su límite posible. Estar en Europa es a lo más que podíamos llegar.

¿A qué aspira el Rincón Fertilidad en este estreno europeo?

El equipo debe jugar sin presión y es lo que les he transmitido a las jugadoras. Debemos disfrutar de estos dos partidos y aprovechar la experiencia. Dejar de ser novatas en Europa para si vuelve otra oportunidad en el futuro que sepamos a lo que nos atenemos. Tenemos que disfrutar la experiencia sin pensar en el marcador. Queremos ganar, pero no será fácil. El equipo está muy concentrado y por qué no pasar de ronda.

Después de un inicio liguero con altibajos, el equipo está imparable. Desde que recibió el Premio del Deporte 2017 de La Opinión de Málaga, tres partidos y tres victorias...

Estupendo. A ver si nos dáis otro premio (risas). Hay muchas jugadoras nuevas y es normal ir de menos a más. El equipo lleva trabajando muy bien desde pretemporada. Hay mucha calidad y todavía hay margen de mejora.

¿Cómo es este WHC Metalurg de Macedonia?

Hemos buscado mucha información y tiene una plantilla muy joven, renovada respecto a la temporada pasada. Seguro que será competitivo. No parece que tengan una veteranía continental que podría ser perjudicial para nosotras por ser unas novatas en estas lides. Hay que ser optimistas.

Han llegado a un acuerdo para disputar la eliminatoria al completo en tierras malagueñas. ¿Cómo se gestó esa negociación?

Les propusimos jugar aquí los dos partidos. Nos pidieron una serie de condiciones y llegamos enseguida a un acuerdo. Creo que ambas partes hemos salido ganando porque organizar esto cuesta mucho trabajo. Agradecer al Ayuntamiento de Cártama que nos ayudan en gastos y por eso el partido de ida será allí el viernes a las 20:30 horas.

En esta semana histórica para el balonmano femenino andaluz y malagueño, ¿de quién se acuerda?

De todas las jugadoras que han pasado por aquí desde 1994. Me acuerdo sobre todo de las que estuvieron en los malos momentos. Además, reconozco el gran trabajo de tres pilares: Carmen Morales (antigua presidenta), Diego Carrasco (entrenador) y Manolo Rincón, que sin su aportación económica sería impensable haber llegado hasta aquí.

La afición tiene que ser parte importante para tratar de pasar la eliminatoria. ¿Qué les dice a los aficionados al balonmano femenino y a los amantes del deporte, en general?

Les digo que estamos ante una cita histórica para Málaga y esperamos que nos apoyen y sean partícipes de algo que pasará a la historia del deporte malagueño.

No perdemos de vista la Copa de la Reina. ¿Pronto será oficial que se juega en Málaga la edición de este próximo 2018?

Sí. Espero en breve sumar otra alegría y anunciarlo. Sería una gran noticia y otro hecho histórico para nosotros. Pero ahora solo nos preocupa la Challenge Cup.