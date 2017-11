La arenga de Manolo Rincón a sus chicas para la Challenge Cup

Manolo Rincón, el mecenas del deporte malagueño, está especialmente ilusionado con el Rincón Fertilidad, el equipo de balonmano femenino al que da nombre y al que patrocina con más de 100.000 euros anuales. El club atraviesa un momento histórico y este fin de semana va a disputar una doble cita europea ante el Metalurg macedonio, en la Challenge Cup, la tercera competición del balonmano europeo.

"Tenemos que tener espíritu de ganar y espero que me sorprendáis, pero no a mí, sino a Málaga. Vamos a hacer historia en el balonmano malagueña", arenga Rincón a sus chicas, antes de enumerar el país o la comunidad de procedencia de cada una. Como el dirigente no acierta con casi ninguna, se produce un momento simpático con las jugadoras del Rincón Fertilidad.

El buen rollo está impregnado en el vestuario y lo demuestran al final, uniendo sus manos y proclamando, en un grito unánime: "Equipo". Las chicas de Diego Carrasco se citan con la historia este fin de semana. Este fin de semana se mide el viernes en Cártama con el cuadro macedonio y el domingo al mediodía hará lo propio en Carranque. Para rebajar los costes, los dos clubes han llegado a un acuerdo para disputar los dos partidos en Málaga.