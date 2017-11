Isco: "Es un partido bonito, vuelvo a mi casa"

Isco Alarcón, jugador malagueño de la selección española de fútbol, ha acaparado todas las miradas en la rueda de prensa previa al partido amistoso, que mañana medirá a La Roja contra Costa Rica y en la que también han participado el seleccionador Julen Lopetegui y el jugador del Barcelona Jordi Alba. El de Benalmádena, "feliz" por volver a "su casa" con la camiseta de todos, ha asegurado que el de mañana será un partido "especial" para él. Mañana es un partido bonito, especial, vuelvo al sitio donde he nacido, seguro que es especial pero muy difícil ante un rival muy complicado".

El malagueño ya se siente importante en la selección donde partido a partido está teniendo más protagonismo gracias a sus minutos en el Real Madrid. "Ha pasado mucho tiempo, Gareth lleva tiempo lesionado, pero yo he trabajado mucho, he tenido mi oportunidad, la he esperado, el fútbol es esto, hay momentos que te pueden cambiar la vida, he estado preparado para cuando me tocase y lo sigo estando. Sigo con más ganas que nunca de ayudar a mi equipo y a mi selección".

"Me siento importante, pero hay jugadores aquí que lo han ganado todo. Hay también gente joven que aprietan, mezclado con veteranos. Ese es el buen equilibrio que nos puede llevar a hacer buenas cosas", ha continuado el de Benalmádena.

En ese sentido, ha aprovechado para mandar ánimos a Bale, de nuevo lesionado; y desearle suerte a Modric, que se está jugando su pase al Mundial de Rusia en la repesca con Croacia. "A Bale le deseo una pronta recuperación, lo necesitamos en el Madrid. Es un jugador muy importante. De Modric ojalá se clasifique, es un jugador que tiene que estar en el Mundial".

En todo caso, el malagueño no se quiere estancar y pese a su gran momento asegura que lo mejor está por llegar. "Me siento cómodo, con mucha confianza, la confianza te anima a hacer cosas que antes no intentaba, Tengo 25 años y tengo margen de mejora, no me quiero quedar así, quiero ser cada día un poquito mejor".

¿Cuál es el motivo de su evolución? El malagueño lo explica: "No creo que haya cambiado tanto. Ahora se me ve un poco más. Antes quizás no tenía tanta participación en partidos importantes. He estado trabajando duro. Nunca me he conformado con nada, no me quiero quedar ahí y no relajarme".

Cuestionado por su relación con Keylor Navas, portero de la selección de Costa Rica y que no ha podido estar en Málaga por lesión, Isco solo ha tenido palabras positivas hacia él. "Con Keylor tenemos una relación muy buena, ha pasado malos momentos y ha sabido superarlos. Ahora está lesioando y esperamos que se recupere pronto que le estamos echando de menos aunque Casilla lo está haciendo muy bien".

Por su parte, Jordi Alba ha asegurado que ve al malagueño entre los mejores del mundo en la actualidad. "Comporarar nunca es bueno, lo conzoco desde el Valencia. Es de los mejores del mundo, aunque sea en el rival eterno. En la selección lo disfrutamos, es un privilegio tenerlo con nosotros. Seguro que mejorará, le tengo un cariño especial, me gusta verlo tan bien".