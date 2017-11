El Rincón Fertilidad entra en la historia a lo grande (31-14)

La vuelta, este domingo, será una fiesta en Carranque

La mejor versión del Rincón Fertilidad, la que ya expuso el pasado viernes en Barakaldo contra el Zuazo, mezclada con la emoción y la ilusión de escribir los primeros capítulos europeos del balonmano malagueño fueron los ingredientes para aplastar al débil WHC Metalurg, que fue un juguete roto en manos de las chicas de Diego Carrasco durante todo el partido.

No hubo oposición, no hubo rival y casi no hubo partido desde el primer momento. Porque la superioridad malagueña fue tan aplastante que casi levantaron el pie del acelerador para no hacer más sangre. Había ganas de debutar en Europa y la puesta en escena no pudo ser mejor.

Un triunfo, por 17 goles de diferencia en la ida de la tercera ronda de la competición continental, que deberá refrendarse este domingo en Carranque a partir de las 12.00 horas y donde se espera una fiesta para certificar el pase a los octavos de final.

María José Moreno, la presidenta del Rincón Fertilidad, bien haría en empezar a echar cuentas para abordar la próxima ronda porque a esta eliminatoria sólo le queda ponerle el lazo y enviarla para los libros de historia del balonmano malagueño.

Pero el encuentro fue aparentemente sencillo gracias a que las féminas del Rincón Fertlidad impusieron un ritmo frenético desde el primer minuto de juego. Sole, la capitana, estrenó el marcador en el primer ataque. Y a partir de ahí, todo fue coser y cantar.

Las bases del conjunto malagueño estuvieron en una magnífica defensa y en salir rápido a la contra. Ahí, en la portería, Virginia tuvo un papel estelar. Y no dejó pasar ni un balón al fondo de la red hasta pasados los cinco primeros minutos.

Las macedonias intentaron imponer un nivel alto en defensa, pero pronto comprobaron con dos exclusiones que el camino era erróneo.

Entonces, las chicas de Carrasco olieron la sangre y no perdonaron una tras dejar atrás los pequeños nervios del estreno. A los diez minutos de juego la diferencia era clara (6-2). Y aunque hubo y tímido arreón visitante, la distancia no se bajó ya nunca de los tres-cuatro goles. Al descanso, el 17-8 era justo a tenor de lo ofrecido por unas y otras sobre la pista de Cártama.

En la vuelta de vestuarios, el conjunto malagueño decidió no especular con el resultado y continuar mostrando su superioridad. Diego también empezó a rotar en busca de repartir la felicidad por el plácido estreno continental y por el inminente partido de este domingo contra las macedonias. La renta continuó subiendo hasta llegar al +18. Un paseo triunfal que hay que sellar en la 'vuelta' en Carranque. ¡Que siga la fiesta!

FICHA DEL PARTIDO:

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 31 (17+14). Fernández(-), Calzado (1), Boada (2), López (5), Gandulfo (4), Pessoa (1), García (3), siete inicial. Además jugaron Marín (ps), Arsenijevic (6) Veljkovic (6), Jabby (1), Martín (2), Cosano (-).

WHC METALURG 14 (8+6). Ilijaz (-), Gajikj (5), Guguljanova (-), Vladeva (1), Kalajdjievska (1), Gramatova (-), Stefanova (2), siete inicial. Además jugaron Krkacheva (ps), Gligorjadis (1) Bozhinovska (-), Tasevska (1), Smajlovska (1), Damcheska (1).

ÁRBITROS: Lidacka Malgorzata y Urszula Lesiak, de Polonia. Excluyeron por el conjunto visitante a Vladeva (2), Gajigk, Gramatova y Kalajdjievska

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la ida de la tercera ronda de la Challenge Cup, disputado en el Pabellón Municipal de Cártama ante 500 espectadores

PARCIALES CADA 5´. 2-0, 6-2, 7-4, 10-5, 13-6, 17-8 descanso. 22-9, 24-9, 26-11, 28-12, 30-12, 31-14, final.