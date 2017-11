El malagueño Damián Quintero, obligado a frenar por lesión

El español Damián Quintero sufre una rotura muscular de grado 2-3 del semitendinoso izquierdo que le impedirá participar en la última prueba de la Karate1 Series A, que se está disputando en Okinawa (Japón), por lo que deberá esperar para saber si mantiene el número del ranking mundial de katas.



El malagueño, que se ha permanecido en lo más alto de la clasificación de katas desde 2015, reconoció que la lesión, que arrastra desde hace dos semanas, supone un «duro golpe». «Competir en Japón y luchar por el pódium contra uno de mis máximo rivales, el japonés Ryo Kiyuna, habría sido el broche de oro a la temporada», indicó.







Lamentablemente tengo que deciros que no participaré en el torneo de Okinawa. Tengo una lesión que arrastro desde hace dos semanas y los médicos me recomiendan no forzar. Ahora toca recuperarse bien para afrontar con fuerza el emocionante 2018. pic.twitter.com/USyJ4Ai7zY — Damian Quintero (@DamianHQuintero) 24 de noviembre de 2017

Quintero, queel martes a Okinawa, sufrió la lesión muscular hace dos semanas. De hecho, había bajado la intensidad de los entrenamientos para no forzar en exceso la pierna lesionada, y estaba recibiendo tratamiento médico y fisioterapéutico en elde Madrid, donde entrena el malagueño.Los profesionales del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD) le habían recomendado, pero el malagueñoa la ciudad nipona confiando en que la lesión no le impidiera participar en la prueba., creía que podría resistirlo. Otras veces he competido con dolores y cuando saltaba al tatami aguantaba lo que hiciera falta, pero esta vez no ha sido así.y no debo forzar, no quiero arriesgar...de no competir, pero hay que prevenir daños mayores porque el año que viene será muy duro», señaló.De esta manera, deberá esperar a que finalice la Karate1 Serie A de Okinawa, la última de las cuatro pruebas de esta 'segunda división' de la Federación Mundial de Karate, para saber si continúa como número uno del ranking mundial, puesto del que no se ha movido desde el año 2015.En la actualidad, Quintero lidera la tabla por delante del japonés Ryo Kiyuna, al que aventaja en 518 puntos. Kiyuna tomará parte en la competición, pero también lo harán otros karatecas nipones como, actual número 3 del ránking.Ya en el mes de septiembre, el malagueño se proclamó, por tercer año consecutivo, campeón de la Karate1 Premier League (Liga Mundial de Karate), convirtiéndose en el(tanto en categoría masculina como femenina) que ganaba el torneo tres años consecutivos.