Messi renueva hasta 2021: "Mi sueño era acabar en el Barcelona"

El FC Barcelona ha confirmado en su página web y a través de las redes sociales que Lionel Messi ha firmado un nuevo contrato con el club hasta el 30 de junio 2021. La cláusula de rescisión queda fijada en 700 millones de euros.



"El jugador argentino de 30 años finalizaría su contrato después de 17 temporadas en el primer equipo", ha señalado el Barcelona.





"Hacía tiempo que teníamos que firmar"

Debutó con el primer equipo hace 4.788 días

Ha jugado 602 partidos

Ha marcado 523 goles.

Ha ganado 30 títulos.

La historia continúa.#Messi2021 pic.twitter.com/BnMIWEnKay „ FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de noviembre de 2017

Bartomeu: "Había que adecuar su cláusula al mercado"

Messi aseguró sentirse "feliz" de continuar en el club que considera su "casa", tras la renovación de contrato firmada este sábado."Hacía tiempo que teníamos que firmar. Hoy se hizo y estoy contento de seguir vinculado al club que es mi casa, como siempre dije. Estoy feliz de seguir acá.", afirmó el argentino en declaraciones recogidas por el club catalán."Nuestro objetivo es seguir consiguiendo cosas, agrandar las vitrinas del club y las personales, y seguir haciendo historia en este club.", finalizó.El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, explicó que el nuevo contrato se ha firmado para "adecuar" la situación del argentino al "mercado futbolístico" y situarle"Estamos muy contentos y satisfechos de este nuevo contrato.a la situación actual que se vive en el mercado futbolístico. La nueva cláusula son setecientos millones y nos permite situar a Leo Messi donde debería estar", comentó tras el acto en declaraciones recogidas por el equipo.El dirigente se mostró feliz con la permanencia del que catalogó como "mejor jugador de la historia". Para Bartomeu, las "ganas" y la "ambición" serán fundamentales para que el proyecto comandado por Ernesto Valverde"El contrato certifica la relación Barcelona - Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, que va a perdurar hasta 2021 con muchas ganas y ambición. El jugador está feliz en el Barcelona y vamos a empezar una nueva etapa con Ernesto Valverde que ha empezado muy bien. Esperamos que sea una etapa de muchos éxitos", respondió."Con la noticia de Leo y su cambio de cláusula podemos estar todos los 'culés' muy contentos y seguir disfrutando de Leo, el mejor jugador de la historia del fútbol", añadió."Lleva desde muy jovencito aquí y es un jugador de un solo club, ese es el motivo para alargar este contrato otros cuatro años.. No solo la suya, también la de sus compañeros. Les veo a menudo y tiene ambición y ganas para seguir gustando a los socios del Barcelona", concluyó.Messi ha conquistado con el Barça 8 Ligas, 4 Ligas de Campeones, 5 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. En total,con los que iguala acomo el jugador con más títulos de la historia del club catalán.Además, en cuanto a premios individuales, 'la Pulga', la última de ellas recibida este viernes como máximo goleador de las ligas europeas de la pasada temporada.En su trayectoria como culé,en 602 partidos y es el máximo goleador de la historia del club, así como de la historia de la Liga española, después de superar a Telmo Zarra.Messi llegó a Can Barça en el año 2000, con sólo 13 años, procedente de la cantera del Newell 's Old Boys, y fue pasando por las categorías inferiores del club blaugrana.Con sólo 16 años, en 2004, debutó en un amistoso con el primer equipo ante el Oporto, aunque fue la temporada siguiente cuando llegó su debut oficial, en Montjuïc y contra el Espanyol,. Poco después, marcó su primer gol con el primer equipo, al Albacete en el Camp Nou.