Los Dólmenes suman y siguen ante Amenabar

Colíderes de la segunda categoría del balonmano español, con 15 puntos, y con una jornada menos en el calendario. El Conservas Alsur Dólmenes Antequera sigue construyendo a través de su ambición y alimentó sus sueños de ascenso con una gran victoria ayer en casa ante el Amenabar ZKE, uno de los equipo con más solera de la categoría. El equipo de Lorenzo Ruiz y Darío Mata se acerca a su objetivo. Ya son 15 los puntos que acumulan los verdes, empatado en lo más alto de la tabla con el Alcobendas. El discurso de la permanencia hace tiempo que se quedó pequeño para este grupo una vez superado el primer tramo del curso. Está permitido aspirar a todo y soñar a lo grande. Los jugadores no tienen techo y pueden conseguir lo inalcanzable. La victoria por 32 a 26 frente al Amenabar ZKE fue otro golpe de autoridad en una durísima Liga.

El Conservas Alsur mostró su claro dominio desde los primeros compases y no permitió que el conjunto vasco tuviera oportunidad de acercarse en el marcador. La potente defensa del equipo antequerano obligó a Aitor Urbitarte, técnico del conjunto vasco, a pedir su primer tiempo:12-6. Se llegó al descanso con un claro 16 a 9. En la reanudación, el equipo local no siguió al mismo nivel (20-17), pero los verdes, de nuevo, fueron subiendo el nivel para volver a respirar volviendo a acertar en ataque, ayudados por Torres en portería y asegurados con su defensa: 32-26.

Cuando el sistema defensivo del Amenabar lo ponía difícil, siempre estaba Guille de la Sierra para ejecutar su lanzamiento exterior con la veteranía que ya tiene acostumbrada a la afición antequerana. Un jugador que se erige como uno de los grandes pilares del Conservas Alsur Los Dólmenes en División de Honor Plata.

Al final, victoria por 32 a 26 frente al séptimo clasificado, que ya lo alejaron a cinco puntos, al mismo tiempo en el que los antequeranos se proclamaron colíderes de la segunda categoría del balonmano español cuando se cumple el primer tercio de la liga.

La próxima semana, de nuevo partido en el Fernando Argüelles, esta vez frente al Ca´ Mario Lanzarote.