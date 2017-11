Gol fantasma de Messi: Sánchez Arminio no ve motivos de sanción al árbitro de Mestalla

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol (RFEF) no cree que el fallo del colegiado Iglesias Villanueva al no validar un tanto de Leo Messi en el partido Valencia-Barcelona sea para sancionarle.



"Hombre, no creo yo que por eso haya que meterlo en la nevera", señaló Sánchez Arminio a 'Deportes Cuatro', así como admitió que "es un fallo", pero "como fallan los jugadores y como falla todo el mundo".



La acción en cuestión se produjo a la media hora del partido en Mestalla entre el Valencia y el Barcelona (terminó 1-1), cuando el resultado era de empate a cero. Un disparo de Messi fue parado por Neto, pero al portero brasileño se le escapó el balón y entró. El guardameta, tras botar la pelota dentro, la sacó y el árbitro no dio el gol al no haber visto que la pelota había rebasado ampliamente la línea.





Esto no fue marcado como gol de Messi en el duelo Valencia vs Barcelona. pic.twitter.com/mYQGuUhlep — SoyReferee (@SoyReferee) 26 de noviembre de 2017

"O es que solo hay que castigar a los árbitros que fallan solo?. y los jugadores,, preguntó el excolegiado. "No acertó por mala suerte, no?", apuntó Sánchez Arminio, quien señaló que acciones como esta con la tecnología de gol se solucionarían.