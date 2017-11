El Marbella FC ya es colíder

Los goles de Añón y Juanfran, ambos en el segundo tiempo, le dan los tres puntos a los marbellíes ante El Ejido

Dos tantos en ocho minutos en la segunda parte, el primero de ellos un golazo de Añón, y el segundo obra de Juanfran, permitieron ayer al Marbella FC seguir consolidando el fortín en el que ha convertido el Estadio Municipal, en el que ha ganado siete de los ocho partidos que ha disputado. El Marbella se coloca además colíder, con los mismos puntos que el Cartagena (27), tras la derrota del Extremadura en Villanovense, que le hace bajar al tercer puesto.

El equipo costasoleño derrotó ayer por la mañana a El Ejido 2012, un conjunto que llevaba cinco jornadas sin perder y que, tras hacer una buena primera parte, se ha visto doblegado en la segunda.

El marbellí Velasco tuvo la oportunidad en los minutos finales de acortar distancias y meter a los almerienses en el partido, pero no lo logro y los locales no pasaron apuros. La primera parte resultó bastante igualada, en la tónica de lo que está siendo esta temporada el grupo IV, con las fuerzas muy equilibradas en prácticamente todos los equipos. No hubo excesivas ocasiones y por parte local lo más peligroso fueron dos disparos desde fuera del área.

Dentro de la igualdad, eran los visitantes los que daban más sensación de peligro. En el minuto 24 lo probó Ocaña desde lejos con un trallazo que volvió a salvar el portero local, muy seguro como es habitual. Los minutos fueron pasando con ambos equipos porfiando por hacerse con el partido, pero no hubo más acciones llamativas hasta que Razvan lanzó un potente disparo desde fuera del área que salió rozando el larguero (min. 43). Así se llegó al descanso.

Y la segunda parte comenzó como la de hace dos semanas ante el Écija, con el equipo goleando con facilidad y anotando, en esta ocasión, dos tanto en ocho minutos. El primero de ello, espectacular por parte de Añón, que clavó el balón en la escuadra desde fuera del área (min. 53). Y el segundo, en una jugada en la que la insistencia de Juanfran le llevó a poder aprovechar el fallo de la defensa y hacer el 2-0 (min. 61).

El choque estaba bien encarrilado y con el paso de los minutos se fue viendo que El Ejido no era capaz de reaccionar. El Marbella ganó, sumó tres puntos, ya tiene 27 y empata en lo alto de la tabla.