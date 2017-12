El alcalde justifica las sanciones a los colegios: "La norma obliga a ello"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha justificado hoy las sanciones impuestas por el área de Medio Ambiente a dos colegios por exceso de ruido en las actividades deportivas al afirmar que "la norma obliga a ello". Pero en todo caso, ha añadido, "no hay que darle mayor importancia es simplemente la manifestación del funcionamiento de la maquinara administrativa". De la Torre ha explicado que, en todo caso, si los centros tienen posibilidad de recurrir las sanciones "nosotros seremos los mas abiertos y flexibles" al tiempo que ha señalado que los expedientes que han dado lugar a estas sanciones eran previos al convenio entre Junta y Ayuntamiento que permitirá las actividades deportivas en los centros.

De la Torre ha asegurado que el convenio es lo que da respuesta a estos problemas y tras su firma "ya no habrás mas sanciones". Sin embargo, no ha sabido explicar porque el convenio, aunque está acordado, no ha sido firmado todavía por Junta y Ayuntamiento.