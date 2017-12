La Junta suspende la firma del convenio de la "crisis del ruido"

La Junta de Andalucía ha decidido este viernes suspender de forma temporal la firma del convenio con el Ayuntamiento de Málaga para articular y dar cobertura legal a clubes malagueños que utilizan los centros educativos para realizar sus actividades. El acuerdo entre las dos partes, validado además por sus respectivos órganos de gobierno, está totalmente cerrado, pero la firma no se va a llevar a cabo después de que el Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental haya impuestos sendas sanciones por valor de 12.001 euros cada una al CEIP Lex Flavia Malacitana y al CEIP Pintor Félix Revello de Toro.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de diversas áreas y con el liderazgo de Carlos Conde, y la Delegación de Educación, representada por su delegada, Patricia Alba, llegaron a un acuerdo hace más de un mes por el que los dos organismos solucionaban esta "crisis del ruido". Las dos partes llegaron a una serie de compromisos. Uno de ellos es que Medio Ambiente se comprometía a realizar nuevas mediciones en los centros, que habían tomado ya medidas correctoras para reducir el nivel de ruidos, y a congelar ese doble procedimiento que se llevaba a cabo.

Hay que recordar que las denuncias de dos vecinos por el ruido generado en los patios de los colegios provocaron que la Policía Local levantara acta y que Medio Ambiente realizara una medición en el CEIP Revello de Toro que superó en 7 decibelios la normativa y en el CEIP Lex Flavia Malacitana, que lo rebasó en 15. A los dos, por un «incumplimiento muy grave de la normativa», se les impuso una sanción de 12.001 euros y la amenaza de cierre, según lo estipulado por el Decreto 6/12 que recoge el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que desarrolla la Ley de Gestión de Calidad Ambiental.

Sin embargo, esas dos sanciones, lejos de ralentizarse en la burocracia, fueron notificadas este jueves a los dos centros, utilizados por dos clubes de baloncesto. Al Club Málaga Basket, que utiliza las instalaciones del CEIP Pintor Félix Revello de Toro; y al Club Adesa Málaga, que juega en el CEIP Lex Flavia Malacitana. Hay una tercera denuncia, aún en una primera vía, al CD Puerta Oscura, que usa el IES Jardines Puerta Oscura.

El Ayuntamiento, a pesar de haber llegado a ese pacto, no ha cumplido con el compromiso al que se llegó en esa reunión, según indican varias fuentes consultadas, lo que ha generado un grave conflicto y ha hecho que la Junta suspenda de forma indefinida la firma del convenio. Así lo ha confirmado esta tarde a La Opinión la delegada de Educación, Patricia Alba, que no comprende este cambio de dirección en una negociación que estaba cerrada.

"Lo primero que quiero hacer es calificar esta actuación del Ayuntamiento como vergonzosa. Llegamos a una serie de acuerdo en julio y después con Carlos Conde llegamos a un acuerdo. Ninguno se ha materializado. Siempre hay cesiones en una negociación. El Gobierno Andaluz ha hecho muchas para llegar a un acuerdo, pero el Ayuntamiento los ha incumplido todos. Es una vergüenza la descoordinación existente entre las diferentes áreas del Ayuntamiento, desde Educación, a Deportes y Medio Ambiente", explica la delegada.

"Hay una deslealtad institucional increíble. Me pides una excepción y un esfuerzo y el mismo día que tú apruebas en la Junta de Gobierno el visto bueno al convenio me notificas una multa de 24.002 euros que ha de pagar la administración. Yo entiendo que en un acuerdo no ha marchas atrás y está decisión del Ayuntamienot ha sido una puñalada", insiste Patricia Alba, que confirma que la firma del convenio queda en suspenso.

"No te voy a engañar: se lo acabo de decir a Carlos (Conde). Tenemos que reconsiderarlo porque no es la mejor forma de llegar a un acuerdo. Todo queda ahora a un lado, debemos repensarlo todo", dice la delegada.

Cuestionada sobre las declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, que este viernes al mediodía ha dicho que no habrá nuevas multas tras la firma de este convenio, la delegada se muestra tajante. "¿Quién me garantiza a mí que no me van a volver a multar a otro centro?", se cuestiona.

La Junta va a recurrir las dos sanciones

Alba avanza a este periódico que la Junta va a estudiar los dos expedientes sancionadores para recurrir sendas sanciones. "Hay que sentarse con el gabinete jurídico para preparar el recurso. Porque hay más que argumentos para recurrir. Aunque todo esto es una pérdida de tiempo y de esfuerzo, porque este convenio se tendría que hber firmado en junio. Hay un convenio marco en toda Andalucía para la promoción deportiva que se firma con todos los ayuntamientos. El Ayuntamiento nos pidió la modificación de ese convenio porque querían derivar problemas futuros de ruidos y daños en los clubes deportivos. Pero esto es un convenio marco y es complicado de cambiar, pero movimos cielo y tierra con el objeto de zanjar un problema del que la ciudadanía estaba harta. El Ayuntamiento de Málaga es el único de toda Andalucía en el que está pasando esto. Y ahora que lo hemos logrado hacen esto... Es una vergüenza", reitera.

La Junta de Andalucía también va a replantearse, según Alba, las decisiones que ya había tomado "como muestra de buena voluntad", permitiendo a los clubes utilizar los colegios hasta las 22.00 horas. "Es otro asunto que tenemos que tratar, la ampliación de horario de 20 a 22 horas. Vamos a darle una repensada a todo. Porque nos ponen en una situación delicada. Hay que hacer frente a 24.000 euros. Así que vamos a darle una repensada de nuevo. Nadie me garantiza que pongan más multas. Hasta que no me garanticen este extremo quizá haya que cambiarlo. Vamos a trazar una hoja de ruta. No vamos a tomar decisiones en caliente y vamos a estudiarlo", finalizó la delegada.

La doble denuncia de Medio Ambiente a los dos colegios impide, además, la realización de actividades extraescolares en el Lex Flavia Malacitana, por lo que los niños del colegio no pueden realizar ningún tipo de actividad en el patio. Sí que puede haber niños fuera de horario escolar en el Revello de Toro, ya que el vecino retiró la denuncia por ruido.