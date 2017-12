El Sevilla se juega el pase a octavos en ante el eliminado Maribor

El Sevilla afronta la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League con la idea de puntuar en el campo del colista y matemáticamente eliminado, el Maribor, y así asegurarse el pase a los octavos sin depender de lo que suceda en el Liverpool-Spartak que se disputa en Anfield.

A los sevillistas les vale un punto en Eslovenia para superar esta fase en la última jornada, aunque también podrían perder si el Spartak de Moscú no gana en el estadio del conjunto inglés.

Estas son las cuentas básicas para el equipo español entre distintas combinaciones que le podrían dar a los tres con algo en juego -Liverpool (9 puntos), Sevilla (8) y Spartak (6)- desde la primera plaza del grupo E o quedar relegado a la tercera y salir rebotado para la Liga Europa.

El sorprendente 3-3 de la anterior jornada en el Sánchez Pizjuán ante el Liverpool tras el 0-3 con el que acabó la primera parte, y el también inesperado empate postrero del Maribor en Moscú (1-1), dejan los pronósticos favorables a la formación andaluza para estar por cuarta vez en su historia en los octavos de la 'Champions'.

El equipo hispalense viajó este martes a Maribor con la sola idea de centrarse en su partido y en conseguir los tres puntos frente a un rival sin nada en juego y que en esta fase como local empató en la primera jornada ante el Spartak (1-1) y en la tercera recibió una escandalosa goleada ante los ingleses (0-7).

El argentino Ernesto Marcucci, que ejercerá de primer entrenador por tercer partido consecutivo -Cartagena (Copa) y Deportivo (Liga)- debido a la convalecencia de su compatriota Eduardo Berizzo tras ser operado la pasada semana de un cáncer de próstata, se lleva a Eslovenia a veintiún jugadores, de los que deberá descartar a tres para el encuentro.



No se desplaza por decisión técnica el medio internacional francés Steven Nzonzi, lo que ya no es una novedad, pues no entra en una convocatoria por cuarto partido consecutivo debido a un acto de indisciplina después de que el 21 de noviembre fuera sustituido en el descanso del duelo ante el Liverpool.

El lateral izquierdo francés Lionel Carole, que no está inscrito para esta fase de la competición, y el centrocampista argentino Walter Montoya, que sigue sin entrar en los planes de los técnicos, son otros dos que se quedan en Sevilla, junto a los dos centrales lesionados de larga duración, el portugués Daniel Carriço y el argentino Nico Pareja.

Sí es un alta importante, precisamente por ser central, la del danés Simon Kjaer, quien, después de cuatro partidos ausente por lesión, se reservó el pasado sábado ante el Deportivo para estar en plenas condiciones el miércoles.

En Maribor saldrá un once inicial parecido al que le ganó al Dépor (2-0), con la posibilidad de que vuelva a la titularidad del meta Sergio Rico por David Soria y que Kjaer retorne al centro de la zaga en lugar del alemán Johannes Geis.

El NK Maribor esloveno es consciente de la dificultad del partido pero lo afronta con ilusión e incluso con el deseo de anotarse una victoria ante su afición. "Esperamos con gran ilusión el último encuentro en la Liga de Campeones ante nuestros aficionados y queremos hacerlo con calidad", comentó hoy en rueda de prensa el entrenador, Darko Milanic, que hoy renovó hasta 2021.

Milanic dijo que ante el Sevilla alineará su once habitual. "No cambiaré el equipo, somos conscientes de la calidad de nuestro rival", dijo, y añadió que sus jugadores "deberán aprovechar cada oportunidad que se les abra".

El delantero brasileño-esloveno Marcos Tavares, que con sus 131 tantos es ya el mejor goleador en la historia de la Liga eslovena, dijo que espera con mucha ilusión el partido contra el Sevilla.

"Queremos triunfar, ser los mejores en la Liga de los Campeones en casa, junto con los aficionados estamos preparados para ello", dijo.

Añadió que el reciente récord que ha logrado "le ha dado gran energía, y además, siempre, cuando jugamos en casa, ante nuestros aficionados, la energía y la motivación son enormes".



Alineaciones probables:

Maribor: Jasmin Handanovic; Mitja Viler, Marko Suler, Jeane Claude Billong, Martin Milec; Aleks Pihler, Marwan Kabha; Damjan Bohar, Dare Vrsic, Gregor Bajde; Marcos Tavares.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Nolito; y Ben Yedder.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía).

Estadio: Ljudski.

Hora: 20.45 (19.45 GMT).