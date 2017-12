Barcelona 68-83 Fenerbahce: El Barça, muy lejos del campeón de Europa

El Barcelona no tuvo ninguna opción (68-83) ante el campeón de Europa, el Fenerbahce, y sumó su séptima derrota en once jornadas de Euroliga. El Fenerbahce mostró su mejor versión tras el descanso, en el que fue muy superior a los locales, y tuvo en Sloukas, Wanamaker y Vesely una tripleta que anotó 46 de los 83 puntos de su equipo.

Los azulgranas no tuvieron continuidad y no supieron sufrir cuando el partido se le puso en contra tras el descanso. Kevin Seraphin no tuvo un recambio de garantías en la rotación.

Tomic, Oriola y Claver solo sumaron seis puntos y todo quedó a expensas de su acierto desde la línea de tres puntos, muy pobre a partir del segundo cuarto.

El buen inicio del Fenerbahce (3-6, min 3) se vio contrarrestado por el acierto de los azulgranas desde la línea de 6,75. Sanders, Hanga y Moermann se repartieron cinco triples que llevaron al Barça a disponer de una máxima ventaja de ocho puntos (19-11, min. 6).

Los hombres de Sito Alonso supieron aprovechar que Zeljko Obradovic puso en pista un cinco inicial con dos pívots puros -Vesely y Duverioglu- para parar a Kevin Seraphin y completaron un gran primer cuarto en el que casi llegaron a la treintena de puntos.

La decoración del partido cambió con la entrada a pista de Kostas Sloukas y Nicoló Melli y el segundo cuarto fue de los turcos, que mejoraron en defensa y tuvieron a su base griego a su jugador clave.

El Barcelona perdió efectividad en ataque falto de una buena dirección de juego, y apenas sumó diez puntos en todo el cuarto. Desaparecieron los triples y sus pocas canastas salieron de las individualidades de Pressey y el poderío de Kevin Seraphin.

Un parcial de 1-10 en el inicio del segundo cuarto dio de nuevo al Fenerbahce el control del marcador (31-34, min. 16), lo que obligó a Sito Alonso a devolver a la pista a un Kevin Seraphin más consistente que Ante Tomic.

El pívot francés puso de nuevo arriba al Barcelona (37-36, min. 18) pero esa mínima renta se esfumó rápidamente. Un espectacular mate de Jan Vesely y el décimo punto de un Kostas Sloukas que jugó a su antojo ante la poca oposición de Thomas Heurtel en defensa permitieron al conjunto turco irse al descanso por delante (38-39).

Parecía que el Barcelona volvía a ser el del primer cuarto tras una canasta de Seraphin y un triple de Heurtel (43-43, min. 24) pero el Fenerbahce reaccionó con un parcial de 0-8 completado con un triple de Luigi Datome y se fue hasta su máxima ventaja hasta ese momento (45-53, min. 27).

Sito Alonso buscó soluciones poniendo en pista a Pressey en lugar de un desdibujado Heurtel, y a Juan Carlos Navarro, inédito hasta ese momento, pero ninguno de los dos cambios le dio resultado. El Fenerbahce se sintió más cómodo con el marcador a su favor mientras que al Barcelona le pudo la ansiedad de verse por debajo.

Con Nunnally y Vesely inspirados en ataque, el conjunto turco amplió su ventaja hasta acabar el tercer cuarto con una cómoda ventaja de trece puntos (51-64).

Hanga tomó la responsabilidad en ataque en el inicio del segundo cuarto pero el Fenerbahce volvió a parar en seco el intento de reacción de los azulgranas, demasiado descentrados por las decisiones arbitrales que acabaron con una técnica a Sito Alonso.

Un tiro libre anotado por Datome y un triple de Wanamaker tras la sanción al técnico azulgrana llevó al Fenerbahce a su máxima ventaja (54-68, min. 33).

Levantó el pie del acelerador el conjunto turco, provocando el enfado de Zeljko Obradovic. El Barcelona lo aprovechó para intentar meterse de nuevo en el partido de la mano de Hanga y Pressey (59-68, min. 34).

Un triple de Melli y una canasta de Wanamaker devolvieron a los azulgranas a la realidad (61-73, min. 36) y el Fenerbahce acabó dominando el partido hasta el final, llegando a tener una máxima ventaja de diecisiete puntos (63-80, min. 39).



Ficha técnica

Barcelona Lassa (28+10+13+17): Heurtel (5), Hanga (15), Sanders (6), Moerman (10), Seraphin (12) -equipo inicial-, Oriola (5), Claver (-), Pressey (12), Koponen (2), Tomic (1), Ribas (-) y Navarro (-).

Fenerbahce (22+17+25+19): Wanamaker (16), Nunnally (14), Datome (7), Duverioglu (1), Vesely (13) -equipo inicial-, Sloukas (17), Melli (7), Thompson (4) y Guduric (4).

Árbitros: Lottermoser (Alemania), Koromilas (Grecia) y Nedovic (Eslovenia). Señalaron falta técnica a Sito Alonso (min. 32). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 6.437 espectadores.