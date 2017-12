Michael Kiprop:"Volveré el año que viene al Maratón de Málaga para batir el récord de la carrera"

Díaz Carretero y Janine Lima acabaron quintos y muy contentos por la carrera

El fondista keniano Michael Kiprop fue ayer el primer corredor en cruzar la línea de meta de la Zúrich Maratón Málaga con un tiempo de 2h:13.12, por delante de su compatriota Cheruyiot Benson Kimutai y del etíope Gizaw Bekele Megerssa. Kiprop se quedó a sólo dos segundos de la plusmarca de la carrera malagueña. Lo tuvo en su mano, pero confesó que en los últimos kilómetros pesó el cansancio y las condiciones de la prueba. «Es una buena carrera, al final estaba muy fatigado, pero me ha gustado mucho el recorrido. Ha estado muy bien, me sentí bien, me vi con fuerzas, pero el viento fue fuerte al final», explicó el africano a las cuestiones planteadas por este periódico.

Kiprop promete volver el próximo año a Málaga para darle un mordisco a esos segundos y escribir su nombre junto al del mejor tiempo en Málaga. «Ha sido mi primera carrera aquí y ha sido divertido. Es una ciudad preciosa. Quiero volver el próximo año para batir el récord de la prueba», explicó el keniano.

También se sintió satisfecho tras disputar la Zúrich Maratón Málaga el sampedreño Javier Díaz Carretero. El costasoleño entró quinto en meta, con un registro de 2h:25.42. Javi se subió al podio como mejor español, mejor andaluz y mejor malagueño. «Estoy contento porque no la había corrido nunca y me hacía ilusión. El año pasado me quedé con las ganas por el tiempo. He luchado todo lo posible por estar en el podio y no ha podido ser. Este puesto se lo he dedicado a toda la gente de Málaga que me ha apoyado. Málaga se merece tener una maratón referente».

Díaz Carretero también evaluó el trazado. «El recorrido es bastante bueno. No podemos hacer mucho más. No tenemos las avenidas de otras ciudades. El viento te pilla siempre, no te puedes resguardar, pero sopla para todos. El desnivel es de sólo 80 metros, prácticamente nada. Yo creo que viniendo bien preparado se pueden hacer grandes marcas, como han demostrado los primeros. Cuando vas al límite pides que todo sea perfecto, pero el viento sopla para todos, aunque nos da más a los que corremos sin el resguardo del grupo», comentó Carretero. En mente, el Mundial de veteranos de 2018 en Málaga.

En mujeres, la ecuatoriana afincada en Marbella Janine Lima fue una de las grandes sorpresas, con un gran quinto puesto y 3h:02.50. Ella misma, como confesó a este diario, no se lo esperaba, pues no había hecho «tiradas largas» de calidad en las últimas semanas: «La segunda parte se me ha hecho dura. Estoy sorprendida por mi marca. El viento nos dio fuerte en el kilómetro 28 y luego volvió en el 36. No me esperaba para nada este tiempo. Estoy contenta por ser la primera malagueña también. No esperaba estar tan bien de forma a estas alturas. He trabajado mucho y me siento bien. Ahora lo más importante es ir carrera a carrera, estar sana y seguir compitiendo», concluyó Janine.