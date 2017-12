Emilio Calatayud: "Un patio de colegio no puede ser un convento con voto de silencio"

Emilio Calatayud, juez de menores de Granada y conocido por sus sentencias ejemplarizantes y rehabilitadoras, asegura en su blog personal que las multas que el Ayuntamiento de Málaga ha tramitado contra dos colegios malagueños (Lex Flavia y Revello de Toro) por exceso de ruido durante actividades extraescolares le parecen una "sinrazón".

Así, el mediático magitrado, reconocido por su originalidad a la hora de dictar sentencias, indica que "los patios de los colegios están para que los niños jueguen. Al menos eso era lo que yo creía hasta ahora. Pero se ve que hay quien piensa que no es así. Un patio de colegio no puede ser un convento en el que existe el voto de silencio".

En ese sentido, se ha mostrado contrariado. "En un tiempo en que nos quejamos de que los niños no se mueven porque están todo el rato pendientes de sus móviles, multamos a los que se mueven. En la urbanización en la que vivo estamos pensando en poner un cartel que diga: 'Aquí se puede jugar a la pelota', porque echamos de menos los gritos y las risas de los niños. Todo eso se está perdiendo. Los de mi quinta nos pasábamos el día en la calle y ahora tenemos que echar a los niños de casa para que tomen el aire. Seguro que ahora nos dicen, 'no papá, no puedo salir a la calle a jugar porque me multan".

Por último, en su escrito, asegura que "las normas están para cumplirlas pero también para interpretarlas".