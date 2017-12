La Junta no firmará el convenio por la crisis del ruido

La Junta no firmará el convenio por la crisis del ruido Arciniega

La manifestación del sábado próximo parece inevitable, pese a las intenciones del alcalde De la Torre de paralizar la marcha prevista por las calles del centro de Málaga

La "crisis del ruido" no tiene visos de acabar, al menos a corto plazo. Y es que, según ha podido saber La Opinión de Málaga, la Junta de Andalucía no firmará el convenio de regularización de horarios mientras no queden sin efecto los expedientes sancionadores sobre los centros Lex Flavia Malacitana y Félix Revello de Toro, con multas de 12.001 euros cada una.

Así las cosas, pese a que este martes la Delegación de Educación presentará al Ayuntamiento las alegaciones a ambos expedientes sancionadores, la Junta se cierra y no firmará el nuevo convenio hasta que se paralice dichas sanciones e insta al Ayuntamiento a que incluya a estos dos centros dentro del convenio.

En ese sentido, desde el Ayuntamiento aseguran que las últimas adendas, donde se incluyen ambos centros, estarán listas para que se aprueben en la Junta de Gobierno Local del próximo viernes. En todo caso, no parece que el alcalde Francisco de la Torre pueda evitar que entre 2.000 y 3.000 niños se manifiesten, delante del Ayuntamiento, ataviados con sus indumentarias deportivas y botando un balón de baloncesto el próximo 16 de diciembre, fecha en la que la Delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto ha convocado una gran manifestación y la paralización de más de 300 encuentros ligueros de todas las categorías.

El alcalde ha intentado reconducir la falta de entendimiento manifiesta entre las áreas del Ayuntamiento involucradas en el asunto, una vez que de Medio Ambiente tramitara las sanciones. Y es que, desde la Junta son conscientes del esfuerzo que está realizando De la Torre para llegar a un entendimiento y encontrar la fórmula para darle otro enfoque a las sanciones, aunque también reconocen que legalmente no es posible retirarlas. Por lo tanto, mientras no se encuentre un resquicio legal por parte del Ayuntamiento en el que se deje sin efecto las mismas, la Junta no firmará el convenio.

Además, desde la Delegación insisten en que el sábado estarán presentes en la manifestación como modo de protesta por los más de 24.000 euros con los que han sido sancionados ambos centros.