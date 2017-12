Las insitituciones malagueñas, quizás con varios meses de tardanza por desavenencias, burocracia e intereses contrapuestos, han puesto este miércoles, por fin, la primera piedra para acabar de una vez por todas con la denominada crisis del ruido. La presión social que ha alcanzado cotas internacionales han sido un factor determinante para que Ayuntamiento y Junta de Andalucía hayan firmado el convenio por el cual se regulariza las actividades extraescolorares en los colegios hasta las 22 horas.

Así, desde este jueves los colegios afectados por las denuncias, Lex Flavia y Revello de Toro, podrán acoger sus actividades deportivas con total normalidad hasta las 22 horas gracias al convenio firmado. Además, en el caso del Lex Flavia se levanta el veto que tenía para realizar actividades extraescolares fuera de horario lectivo.

"Entiendo que el acuerdo está vigente desde ya. En el caso de Lex Flavia se ha levantado la medida cautelar, a partir de mañana podrán volver a su actividad normal", han coincidido tanto Francisco de La Torre como Patricia Alba.

Son dos convenios que atañen a varios colegios. El primero a Valle Inclán, Andersen, Félix Revello de Toro, Rectora Adelaida de la Calle, Litoral y Ciudad de Melilla; mientras que el segundo a Lex Flavia, Jardines de Puerta Oscura y Jorge Guillén.

"Hay una adenda además que se firma y que abre el camino a la responsabilización a quienes lo utilizan respeten los horarios y que haya compatibilidad con el derecho al descanso. Por ello debemos trabajar en que los focos de ruido localizados se minimicen", ha asegurado De la Torre.

"En Lex Flavia hicimos una cubierta para la lluvia pero ha hecho resonancia el cuero del baloncesto. Tenemos que ver la manera de que esa cubierta absorva sonidos con una mampara vertical que evite que el sonido llegue a las viviendas. Hubo un ofrecimiento del delegado de la Junta de compartir esfuerzos, estamos dispuestos a hablar de ello. Al igual que tenemos noticias de que Puerta Oscura tiene problemas con su pabellón, hecho por la consejería que tiene un defecto de resonancia. Necesitamos una conversación más en detalle, no quiero comprometer a nadie", ha proseguido el alcalde

En todo caso, el alcalde reconoce la necesidad de ampliar la oferta de instalaciones deportivas en la capital para evitar problemas de esta índole, aunque al mimso tiempo insta a la Junta a asumir responsabilidades en esta materia. "Ahora toca hablar en el plano de la Consejería de Deportes en cómo ampliar instalaciones deportivas en la ciudad. Para que así exista menos presión en las instalaciones que hay en los colegios. Esto exige un análisis exacto de en quién reside la responsabilidad de hacerlas. Antes que exisitiera el estado de autonomías era el Estado, pero luego fueron transferidas a nivel autonómico, yo no tengo noticia de que esté transferido a nivel local aunque la delegada crea que sí. Lo veremos con mucho gusto".

Para el alcalde, en cambio, la presión social ejercida por grandes figuras del deporte y del baloncesto como Scariolo, Pablo Laso o Sergio Llull como protesta por la situación no ha afectado en los tiempos para firmar el convenio. "Estoy encantado de que haya habido interés por todos ellos pero habríamos actuado con la misma serenidad e interés sin su interés. Coincidimos todos en que la actividad deportiva en Málaga tenga todas las facilidades y las mejores instalaciones. Hoy se practica mucho más deporte que antes. Hay que preocurar que no exista conflictos con los vecinos".

Por su parte, Patricia Alba ha asegurado que la firma de este convenio no supone una solución definitiva al conflicto. "Este convenio solo permite que los clubes puedan entrenar de 20 horas a 22 horas, pero no soluciona el problema del ruido. El problema de los ruidos lo solucionaría la construcción de nuevas instalaciones deportivas en la ciudad. Si hubiéramos tenido esas infraestructuras no se habría generado el problema y no habría habido denuncias. Por ello, quiero agradecer la paciencia a los clubes en estos meses hasta que se ha solventado el problema".

Según Alba, la problemática del ruido se podría haber solucionado hace meses. "Personalmente que se podría haber solucionado en el mes de julio cuando llegamos a tres preacuerdos que no se cumplieron". Por su parte, el alcalde también indica que se ha hecho todo lo posible.

Por otro lado, el alcalde ha querido matar al mensajero. "Creo que ha habido una confusión en las noticias, quizás todos hemos contribuido a ello. Parecía que en Málaga no se podía hacer ninguna actividad deportiva, pero eso no es cierto. Hasta las 20 horas se podía. Había dos colegios afectados, ninguno más".