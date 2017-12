El Barça no realizará el pasillo de honor al Madrid

El Director de Relaciones Institucionales y Deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor, ha anunciado en declaraciones posteriores a la victoria del FC Barceloa ante el Deportivo de la Coruña que el conjunto azulgrana no realizará el pasillo de honor al Real Madrid tras conquistar el Mundial de Clubes porque el equipo 'culé' ''no ha participado'' en dicha competición.

Así de rotundo se ha mostrado en declaraciones para el 'Partidazo' cuando ha sido cuestionado sobre un tema que ha levantado cierta polémica tras la victoria del conjunto blanco en Abu Dhabi.

Por su parte, El entrenador del Barça, Ernesto Valverde, no ha querido entrar a opinar sobre el tema. "No estoy en condiciones de analizar cuestiones de cara a la galería. Haremos lo que diga el criterio del club. No creo que sea muy importante", ha declarado tras el final del partido.