Francis Alonso enloquece a su entrenador

La nueva exhibición del malagueño Francis Alonso, autor de 17 puntos (5/8 en triples), 2 rebotes y 6 asistencias en 31 minutos, hizo enloquecer al entrenador del equipo, Wes Miller, que se marcó un baile muy peculiar en el vestuario, para celebrar el triunfo a domicilio de su equipo, la Universidad de NC Greensboro, en su visita a North Carolina State por 76-81.



Alonso estuvo de nuevo magistral para guiar a su equipo, que sigue con paso firme y jugando a un gran nivel. El malagueño sigue en un estado de forma sensacional y su Greensboro incluso hace bailar de esta forma al coach Miller, que explicó los motivos de su gran alegría, en declaraciones recogidas en la web de la Universidad.



"Ésta es una gran victoria para nuestra escuela y nuestro programa", dijo el entrenador, Wes Miller. "Nuestro programa está a la sombra de las escuelas de ACC en Carolina del Norte, por lo que para nuestro equipo es importante salir a la carretera y obtener una victoria contra un buen equipo de Carolina del Norte. El equipo estatal es impresionante. Estoy muy feliz por nuestros muchachos que hicieron el trabajo duro hoy y el esfuerzo con el que jugaron, especialmente en el lado defensivo", señaló Miller, muy feliz.



Y es que ésta es la tercera victoria de todos los tiempos en la historia del programa para los "Espartanos" contra una escuela ACC y la primera contra uno de los cuatro equipos ACC de Carolina del Norte. La victoria es la primera desde 2013 cuando UNCG derrotó a Virginia Tech.







Yasss Spartans RT @uncgsports: SPARTANS WIN!! Now that´s a Statement win for @UNCGBasketball! Spartans knock off NC State 81-76 in Raleigh! #letsgoG pic.twitter.com/c7q7BInOs6