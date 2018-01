El reto superado de un joven ciclista con síndrome de Down

Borja Gómez ha hecho este fin de semana historia al derribar otro muro en aras de la igualdad. El ciclista con Síndrome de Down, vestido con el maillot de la selección gallega cadete de ciclocross, logró terminar la prueba correspondiente al campeonato de España en la que se medía a otros corredores sin discapacidad. El corredor del Club Ciclista Ponteareas consiguió terminar la totalidad de la carrera.



Unas imágenes compartidas por el periodista deportivo de la TVG Alfonso Hermida recogen la emoción con la que el joven ciclista cruzó la meta. Se bajó de la bicicleta, la alzó en brazos y se acercó hasta sus padres que lo recibieron entre felicitaciones y abrazos. "Esto es deporte", sentencia Hermida en su tuit.





Non é Sergio Ramos polo que nunca será TT. Se tedes 30" botade unha ollada a este vídeo. É a entrada en meta de Borja Gómez Méndez, do Club Ciclista Ponteareas, no Campionato de España cadete de ciclocross. Borja ten síndrome de down e conseguiu acabar a carreira. Isto é DEPORTE pic.twitter.com/bddFp0pqH3