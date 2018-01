Éxito del l Foro Javier Imbroda

El I Foro Javier Imbroda para entrenadores de baloncesto realizado por el ex seleccionador nacional y entrenador de Mayoral Maristas, Unicaja, Caja San Fernando o Real Madrid se cerró ayer con gran éxito. Hasta el Sisu Boutique Hotel de Puerto Banús se desplazaron en la mañana de domingo casi 100 participantes pertenecientes al colectivo no solo del baloncesto malagueño, sino también andaluz, para debatir sobre la formación de los entrenadores en la base del deporte de la canasta en la actualidad.

Entrenadores de muchos clubes de la provincia, así como una gran representación de directivos y árbitros, tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos y seguir creando su perspectiva del baloncesto base escuchando las ponencias de cuatro especialistas de la materia como Miguel Martín, director del Curso Nacional de Entrenadores FEB; Francis Tomé, Director Técnico del CB Marbella y entrenador de Liga Eba del club azulón; Manolo Povea, entrenador de Forus Medacbasket; y Sergio Scariolo, actual Seleccionador Nacional de Baloncesto.

Con una primera introducción de Javier Imbroda a todos los presentes arrancó la mañana de baloncesto. Las inquietudes del técnico melillense afincado en Málaga se pusieron encima de la mesa con el objetivo de crear un debate abierto entre todos los presentes y compartir conocimientos con los asistentes. Para Javier Imbroda los datos son terroríficos. «Un 30% de jugadores de la ACB son nacionales, de los cuales en muchos casos su presencia en la pista es testimonial. De ese porcentaje, tan solo 5 jugadores son andaluces y de esos 5 casos, tan solo 3 han sido formados en Andalucía». Con esta afirmación Javier Imbroda planteaba la circunstancia de que algo no se está haciendo bien en el campo de la formación.

Miguel Martín, director del Curso Superior de Entrenadores por parte de la Federación Española de Baloncesto, marcó una línea muy clara a seguir antes de meterse en la materia. «No hay que esconderse, a todos los entrenadores nos gusta ganar porque es algo lógico y normal. Además, cada entrenador tiene que ser él mismo, no cambiar ni hacer un papel cuando está sentado en el banquillo porque se perdería mucho la esencia. Hay que expresar, motivar, disfrutar€ y eso no se puede hacer si uno no se comporta como sí mismo».

El tercero en coger la batuta fue Francis Tomé, quien habló en primera persona de sus experiencias como entrenador de formación tanto en cantera de Unicaja como en LEB Oro y LEB Plata con el Clínicas Rincón. Para Tomé, «el primer año de segundo entrenador en el Clínicas con Manolo Povea seguramente sea el año en el que más escuche frases como ´no puedo´, ´es que he perdido el autobús´, ´es que no llego a tal o cual´. Ese equipo no estaba preparado para competir al máximo nivel, porque muchos de ellos llegaron al equipo como un paso más en su aprendizaje, sin haber demostrado nada anteriormente en Cadete o Junior».

Así, Manolo Povea, el actual técnico de Forus Medacbasket, conocedor del baloncesto extranjero como pocos, sorprendía a muchos al afirmar que «cuando estuve en Irak, muchos jugadores se sorprendían de que entrenáramos por la mañana y por la tarde. Allí no hay cultura de eso, allí con una sesión vas más que listo y me miraban raro cuando yo ponía el plan diario de trabajo».

La mañana la cerró Sergio Scariolo. Su charla fue muy seguida por todos porque había ganas de escuchar lo que el actual seleccionador español de baloncesto pensaba sobre el trabajo en la base de nuestro país. «Hay un punto que tenemos que tener muy claro, y es que el nivel de formación en España en categorías Mini e Infantil es excelente. No hay ningún país en el mundo, dejando de lado EEUU, que tenga esta calidad de instrucción y formación, la capacidad de hacer buen baloncesto con una colaboración de los colegios muy alta, con una actividad altísima de campeonatos, partidos, competiciones€ Esto ayuda a su desarrollo y no hay nadie como España.