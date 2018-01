El Club Mediterráneo homenajea a la mujer en el remo

El Real Club Mediterráneo ha rendido homenaje a sus mujeres remeras, que ha personalizado en las hermanas Martínez Rabadán, deportistas de principios del siglo XX, y en las internacionales Ángela Rodríguez, María Galván y Natalia de Miguel. Esta distinción tuvo lugar durante el XVI Trofeo Presidente de Remo– Memorial Antonio Rodríguez, competición que reunió a más de 200 remeros que se han enfrentado en la modalidad de llaut del Mediterráneo (banco fijo) y remo de mar (banco móvil).

El equipo Willy fue el flamante ganador del Trofeo Presidente, competición que se desarrolló en mar abierto, frente a la playa de La Malagueta, junto al puerto deportivo del Real Club Mediterráneo y con gran espectacularidad, debido a que las condiciones climatológicas acompañaron durante todo el día.

En el Trofeo se han enfrentado cuatro equipos, Willy vencedor, con 27 puntos; seguido de Canuca, con 22; Numas, con 19 y Bolgany con 15, en un campo de regatas, casi paralelo a la playa, de 700 metros, con una ciaboga.

Al finalizar la competición, en el hangar de remo del Real Club Mediterráneo tuvo lugar un acto con el bautizo de las nuevas embarcaciones de la sección y la entrega de premios. Durante el mismo, se bendijeron las nuevas embarcaciones que fueron bautizadas con los nombres de grandes remeras ligadas a la historia del Club, las hermanas Martínez Rabadán, Ángela Rodríguez, María Galván y Natalia de Miguel.

Las hermanas María del Carmen, Lucía y Mercedes Martínez Rabadán formaron parte del primer equipo de remeras del Real Club Mediterráneo desde 1912, impulsadas por su padre, por entonces presidente del Club, Victorino Martínez Muñoz. En aquellos tiempos, en los que la mujer apenas tomaba parte activa en el deporte, el Mediterráneo contaba con dos equipos de remeras. En representación de esta generación pionera, estuvo en el acto la nieta de María del Carmen, Mary Cruz Sel, que estuvo acompañada por descendientes de todos los hijos de Victorino Martínez.

Por su parte, Ángela Rodríguez rema desde los 9 años y pertenece a un saga histórica de remeros, entre los que destaca su tío Antonio Rodríguez, oro en el pre olímpico de Acapulco y primer remero internacional en categoría absoluta del Club Mediterráneo. En su dilatada carrera deportiva, Ángela ha sido siete veces campeona de España, dos de ellas en categoría sénior y ha participado en numerosas competiciones internacionales.

Natalia de Miguel forma parte del equipo nacional de remo y junto a María Galván lograron una medalla de bronce en el último campeonato del Mundo de Remo de Mar, celebrado en localidad francesa de Thonon. A pesar de su juventud, ambas cuentan con un amplio palmarés con victorias en campeonatos autonómicos y nacionales ganados en diferentes modalidades de remo y han representado al club y a España en citas internacionales.

En el acto, además de los remeros del club y de sus familias, participaron históricos de la sección como el campeón del mundo Félix Gancedo; José Agustín Gómez-Raggio, ex presidente; Antonio Miguel Sel, vicepresidente; Manuel Rodríguez, capitán de Remo y Alfonso Queipo de Llano, ex entrenador y ex capitán de remo.