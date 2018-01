Garbiñe Muguruza dice adiós a Australia en segunda ronda

La española Garbiñe Muguruza, número 3 mundial, cayó este jueves en Melbourne eliminada en la segunda ronda del Open de Australia por la taiwanesa Hsieh Su-Wei (N.88) en dos sets, 7-6 (7/1), 6-4.

La campeona de Wimbledon 2017 y de Roland-Garros 2016 tuvo un comienzo de temporada complicado, a causa de una herida en la pierna que la obligó a retirarse en sus dos primeros torneos.

Aunque no estaba en su mejor forma física, Muguruza afirmó que no "había sentido dolor". "He corrido mucho y eso quiere decir que estoy recuperándome", dijo.

Si bien pidió un tiempo muerto médico a 2-5 en el primer set, lo hizo para prevenir la aparición de ampollas en el pie. La interrupción marcó, además, el inicio de una remontada a 5-5, de la que no supo sacar ventaja en el tie break.

La española cayó en la trampa de Hsieh, que practicó un juego de defensa para llevarla al error, con éxito (43 errores directos de Muguruza). "Es una rival difícil de manejar. Ha jugado bien y merece su victoria", admitió.

La taiwanesa, jugadora de dobles, de 32 años, fue N.1 mundial de esta especialidad en 2014 durante cinco semanas y se enfrentará a la polaca Agnieszka Radwanska en la siguiente ronda.