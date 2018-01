Fernando Alonso: "Me duelen las manos de aplaudir a la leyenda Carlos Sainz"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso se rindió este sábado a su compatriota Carlos Sainz (Peugeot) tras conquistar el segundo Dakar de su carrera deportiva y explicó que le "duelen las manos de aplaudir" a la leyenda madrileña.



Probablemente ahora mismo soy el hijo que mas orgulloso esta de su padre del planeta tierra. Enhorabuena Papá! Has ganado el @dakar mas duro de Sudamerica!! Con 55 añitos (buen numero) y a tu manera! Grande #matador! Grande @LucasCruz74 ! pic.twitter.com/3JktmJjkgi „ Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 de enero de 2018

El dia que me dan el alta @CSainz_oficial gana el @dakar. No me podias dar una alegría mayor. Enhorabuena a ti y a @LucasCruz74 ???????? „ Luis Moya (@lmoya_oficial) 20 de enero de 2018

", indicó el asturiano a través de su cuenta de Twitter, acompañando su mensaje con una foto del veterano piloto en el 'raid' sudamericano.Por su parte,, también piloto de Fórmula 1, aseguró sentirse el "hijo más orgulloso del planeta tierra" después de que su padre conquistase el Dakar.", escribió Sainz Jr, piloto de la escudería Renault, a través de su cuenta de Twitter."¡Has ganado el Dakar más duro de Sudamérica! Con 55 añitos", recordó el corredor de F-1. "¡Es un buen numero y a tu manera!", añadió Sainz, que también tuvo palabras de felicitación para Lucas Cruz, copiloto de su padre durante el Dakar: "¡Muy grande Lucas!", sentenció.Alonso y Sainz hijo no fueron los únicos en el mundo del motor que reconocieron el éxito de Carlos Sainz.tras ser intervenido de tres aneurismas cerebrales el pasado 5 de enero."El día que me dan el alta, Carlos Sainz gana el Dakar. No me podías dar una alegría mayor. Enhorabuena a ti y a Lucas Cruz", escribió Moyá, con quien conquistó sus títulos en el Mundial de Rallys a principios de los años 90.Además,con un mensaje en las redes sociales. "Muchas felicidades a Carlos Sainz y Lucas Cruz por su gran trabajo en este Dakar tan duro. ¡Enhorabuena!", apuntó.