Zidane: "A todo el planeta fútbol le encanta Neymar"

"No hablo de jugadores que no son míos. Dicho esto, que es muy importante, el jugador encanta a todo el planeta fútbol porque es un gran jugador", señaló el francés cuando le preguntaron sobre los rumores del posible fichaje de la estrella brasileña del París Saint-Germain, rival de los blancos en la Champions.

Varios medios españoles han publicado en los últimos días la posibilidad de que Neymar pudiera recalar en el Real Madrid.

El brasileño, fichado del Barcelona por 222 millones de euros en agosto -lo que le convirtió en el jugador más caro de la historia-, brilla en el campo, pero acumula las polémicas en el PSG. La última, los silbidos que recibió el miércoles ante el Dijon (triunfo 8-0) a pesar de marcar cuatro goles por no dejar a Edinson Cavani lanzar un penalti.

Zidane también se refirió al partido del domingo ante el RC Deportivo de la Coruña en la vigésima jornada de LaLiga Santander (16.15 horas). El Real Madrid es cuarto a 19 puntos del líder Barcelona.

"Tenemos que pensar en nosotros, como siempre. Somos una piña y la solución está dentro de nosotros. Tenemos que demostrar quién somos y mañana tenemos la posibilidad de hacerlo otra vez. Vamos a pelear todos los partidos que tenemos desde ahora hasta el final", comentó Zidane.

El galo insistió en que "nunca" se va a "rendir", alegando que es uno de los "valores" del conjunto blanco, y destacó la importancia de "crear ocasiones" y corregir las cosas que no hacen "bien" para mejorar las sensaciones sobre el césped.

Para incrementar la producción goleadora, Zidane tendrá disponibles para el partido a su tridente ofensivo: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. El entrenador dejó en duda si jugarán los tres, pero resaltó la importancia de poder alinear a jugadores de su "calidad". "Van a estar los tres con nosotros. No te voy a decir, no tengo que decir nada a nadie del partido de mañana", señaló.

Zidane también resaltó el potencial de un Deportivo de la Coruña que no "merece" estar tan abajo en la clasificación y pronosticó un partido "difícil" contra un rival "muy bueno". "El Deportivo es un equipo que no se merece estar ahí en la tabla. Es un equipo muy bueno. Tenemos que tener la máxima concentración y empezar el partido de la mejor manera posible. Tenemos que empezar con mucha intensidad y no pensar dónde está el rival en la tabla. Mañana va a ser un partido difícil", finalizó.