El Marbella empata en casa ante un rival directo

El Marbella FC supo reponerse al tempranero tanto de penalti del Extremadura, materializado por su exjugador Kike Márquez, y en la recta final arañó un valioso punto frente a un rival directo en la lucha por el ascenso.

Ante un Municipal marbellí prácticamente abarrotado, con una nutrida representación de la afición llegada desde Almendralejo y las cámaras de Canal Sur TV en directo, los pupilos de Fernando Estévez fueron de menos a más.

El conjunto extremeño se adelantó a raíz de un penalti cometido a los diez minutos por Catena. El ligero contacto sobre Willy propició una pena máxima que Kike Márquez consiguió transfomar en el 0-1.

Luego llegaría una nueva acción con el colegiado como protagonista, al expulsar a Juanfran Guarnido, que se hallaba en el banquillo y supuestamente habría insultado a un rival. Y de nuevo hubo protestas posteriormente, por posibles penaltis no decretados en el área visitante.

Tras la reanudación entró al terreno de juego Chus Hevia. No tardaron en avisar los extremeños, con un formidable cabezazo de Willy al que tuvo que reponder Wilfred con una no menos vistosa intervención. Ferrón respondió ante el arco defendido por Manu García instantes más tarde.

No obstante, el Marbella no empató hasta que se alcanzaba el minuto 80. Un nuevo penalti, protestado esta vez por el Extremadura después de un leve contacto de Borja con el propio Ferrón, le otorgó a Indiano la posibilidad de neutralizar el único gol que figuraba en el marcador. Hevia tuvo en el descuento la posibilidad de atar los tres puntos, pero no acertó ante el portero visitante.

Marbella FC: Wilfred, Carlos Julio (Marcos Ruiz, min. 67), Alonso (Chus Hevia, min. 46), Lolo Pavón, Catena, Javi Moreno, Corpas, Indiano, Francis Ferron, Luis Rioja y Añon (Héctor Otín, min. 67).

Extremadura: Manu García, Aitor, Candelas, Pardo, Borja, Miranda, Carlos Valverde (Airam Benito, min. 69), Zarfino, Willy, Kike Márquez (Airam Cabrera, min. 77) y Jairo (Jose García, min. 61).

Árbitro: Lax Franco (Murcia). Amonestó a los locales Catena, Javi Moreno, Carlos Julio, Corpas, Francis Ferrón y a los visitantes Kike Márquez, Aitor, Zarfino, Willy. Expulsó al local Juanfran cuando se encontraba en el banquillo (min. 14), así como al visitante Borja (min. 82).

Goles: 0-1, min. 10: Kike Márquez, de penalti. 1-1, min. 80: Indiano, de penalti.

Estadio: Municipal de Marbella.