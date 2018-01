El Real Madrid busca resucitar ante el Deportivo de La Coruña

Real Madrid y Deportivo de La Coruña se miden este domingo (16:15, beIN LaLiga) en el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga Santander, en duelo entre dos equipos en horas bajas y en el que la 'BBC' podría volver a juntarse en el once blanco 273 días después.

Los 'merengues' inician la segunda mitad del campeonato liguero con la imperiosa necesidad de una victoria, que más allá de acercarles a un título que se presume imposible, les permita mantenerse en la lucha por el segundo puesto ante Atlético de Madrid y Valencia. Los tres puntos han de servir de alivio para el público de Concha Espina, que acumula tres partidos sin ver ganar a los suyos en el Santiago Bernabéu.

Zinedine Zidane, consciente de la importancia moral del duelo ante el Dépor, decidió reservar a buena parte de los más habituales en el partido de Copa ante el Leganés. Por ello, los campeones de Europa dispondrán un once de garantías al que podría regresar 273 días la 'BBC'. Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo no juegan juntos desde la derrota por 2-3 en el Clásico del pasado mes de abril, y aunque Zidane no ha asegurado que salten de inicio, podrían volver a jugar juntos sobre el césped del Santiago Bernabéu.

La 'unidad B' no ofrece las garantías del año pasado, como se demostró nuevamente en el partido de Copa en Leganés, en el que solo el gol de Asensio en los instantes finales evitó el cuarto partido consecutivo de los blancos sin conocer la victoria. A ese tanto, recuperando la épica de los últimos minutos esta temporada, se aferra el Madrid como punto de inflexión.

El capitán de los locales, Sergio Ramos, sigue convaleciente de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no estará disponible para el encuentro. Tampoco podrá contar Zidane con Vallejo, lesionado en Butarque, por lo que Nacho y Varane volverán a ser la pareja de centrales.

Aunque en realidades diferentes, la dinámica del Deportivo de La Coruña es similar a los de Concha Espina. Los de Riazor llegan a Madrid en puestos de descenso, sin conocer la victoria en los últimos cuatro partidos de Liga, con tres derrotas y un empate.

Además, la situación del equipo dirigido por Cristóbal Parralo se ha complicado aún más tras las bajas por lesión de Sidnei y Raúl Albentosa, dos piezas fundamentales en la parcela defensiva gallega. El central canterano One podría tener su oportunidad en un complicado debut en el Santiago Bernabéu.



Ficha Técnica:

POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Cristiano Ronaldo.

DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Rubén; Luisinho, One, Schar, Juanfran; Mosquera, Guilherme, Borges; Adrián, And one y Lucas Pérez.

ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C.Andaluz).

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

HORA: 16.15/beIN LaLiga.