24 Horas de Daytona: Todo lo que hay que saber sobre la prueba

Fernando Alonso disputa este fin de semana las 24 Horas de Daytona, su segunda incursión en el automovilismo externo a la Fórmula 1 tras su aventura en las 500 Millas de Indianápolis el pasado año. El asturiano quiere seguir explorando nuevos caminos y, tras su renovación con McLaren, busca seguir expandiendo su horizonte en Estados Unidos. Las 24 Horas de Daytona, al igual que Indianápolis y Le Mans, suponen una jornada de esfuerzo extremo. Desgranamos las claves de una cita que da comienzo a la temporada del bicampeón del mundo de F1.



Los monoplazas que compiten en las 24 Horas de Daytona se agrupan en dos categorías: prototipos y GT. La primera categoría a su vez incluye dos tipos de coches, los(aquí compite Alonso). Por su parte, la categoría GT engloba a losy losLos prototipos son los reyes de la prueba. Su velocidad máxima ronda losy son coches que, al contrario que los F1, tienen la cabina de pilotaje cubierta y un morro mucho más aparatoso que los del Gran Circo.

