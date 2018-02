El Barça pone a prueba su racha ante el Espanyol

RCD Espanyol y FC Barcelona se verán las caras este domingo por tercera vez en apenas tres semanas en el RCDE Stadium en un derbi catalán que en su versión 3.0 se presenta más caldeado que los anteriores por las batallas dialécticas y que, de nuevo en Cornellà-El Prat y siendo el escenario foco de la polémica, dirimirá al ganador futbolístico.

De no haber sido por la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey que les enfrentó, este derbi sería uno más, con la energía extra que genera un duelo entre 'pericos' y 'culés' pero sin demasiado trasfondo por la diferencia de 33 puntos que separan al líder Barça del Espanyol, decimoquinto.

Pero la Copa lo cambió todo. El RCD Espanyol llega a la cita tras haber pedido una investigación a la Comisión Antiviolencia que ha derivado en apertura de expediente a Sergio Busquets y a Gerard Piqué, este último por dirigirse al club rival como 'Espanyol de Cornellà' en varias ocasiones. Y no será en Cornellà, sino en Cornellà y El Prat, como le recordó Gerard Moreno, donde la afición blanquiazul les recibirá.

Desde el club 'perico' piden que haya respeto por el rival y que no se caiga en las "provocaciones" que consideran que son las palabras de Piqué, a quien en anteriores ocasiones se ha insultado de gravedad en la grada blanquiazul. Pero, en lo que están de acuerdo ambos clubes, es en que sería mejor que el fútbol fuera el único protagonista.

Sin duda el triunfo en el duelo de ida en el RCDE Stadium por 1-0 será el ejemplo a tomar para los de Quique Sánchez Flores. Una buena defensa y el acierto puntual en los momentos finales dio una victoria parcial a los espanyolistas, que no están en las semifinales por el 2-0 encajado en el Camp Nou, pero que ahora les haría sumar 3 puntos.

Sánchez Flores no llega a poder estar tranquilo. Después del supuesto intento fallido de salida al Stoke de la Premier League, esta semana fue protagonista por su dureza en la rueda de prensa posterior a la derrota en Leganés (3-2) en la que señaló a pesos pesados del grupo, además de lamentar la salida de Javi Fuego al Villarreal CF.

Sin el veterano centrocampista pero el extra de jugar en casa ante el eterno rival afronta este partido clave un Espanyol que no se puede confiar. El coqueteo con el descenso será cada vez más peligroso a medida que pasen las jornadas, por lo que ganar les daría mucho oxígeno en este sentido, más allá de los ánimos de batir al vecino.

En el Barça, que llega a la cita tras superar al Valencia CF en la ida de 'semis' de la Copa con un único gol de Luis Suárez, esperan no pagar el esfuerzo para volver a superar al Espanyol y no perder fuelle en una Liga Santander que dominan con 11 puntos sobre el Atlético de Madrid y 17 ya sobre los 'che', precisamente.

Compensar el cansancio con acierto en las rotaciones, no dejarse llevar por el ambiente en contra y no excederse en los esfuerzos físicos será importante para un Barça donde podría debutar el central colombiano Yerry Mina y estar en el once inicial un Philippe Coutinho que debutó como blaugrana en el RCDE Stadium ante su exequipo. Muchas incógnitas en el once pero no hay duda de que el derbi más igualado y más crispado de antemano no dejará indiferente a nadie.