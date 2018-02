Bruguera, feliz por su debut; y Ramos, por ser el protagonista

Con la tranquilidad que da el saberse con el deber cumplido, el equipo español de Copa Davis al completo compareció este domingo por la tarde en sala de prensa tras el triunfo por 3-1 ante Gran Bretaña en la primera eliminatoria del Grupo Mundial celebrada en Puente Romano. Marbella fue talismán y tanto el capitán, Sergi Bruguera, como los jugadores, con Albert Ramos a la cabeza, se mostraron muy felices por la victoria.

Los focos apuntaron a Albert Ramos, que logró dos de los tres puntos de la serie, y el definitivo del domingo al derrotar al inglés Cameron Norrie. El de Mataró se mostró "muy contento" por tener la opción de jugar "dos partidos en una eliminatoria de Davis" y por los dos triunfos que le dio al equipo español. "Estoy muy contento, la afición nos ha apoyado mucho. Tanto el sábado en el doble como este domingo han tenido un papel muy importante", explicó.

Respecto al partido, repleto de alternativas, Ramos comentó que fue el "tipico de tierra batida". "Ha tenido muchos reaks, muchos cambios y alternativas. Uno gana, otro recupera. No he podido dominar todo el partido como me hubiera gustado. He corrido mucho. La Davis tiene estas cosas. He podido ganar el partido y dar el tercer punto", señaló.

En ese toma y daca, Ramos pensó "en más de un momento", que el partido se le podía escapar. "El partido ha sido muy igualado. El primer set iba sencillo y el tercero me puse con 3-0. Pero son cosas del tenis. Hay que mantener la calma. Por suerte, he jugado bien el cuarto set y he ganado el partido", resumió el jugador catalán.

El capitán del equipo español, Sergi Brugera, ha podido debutar con buen pie. El nuevo responsable del equipo de Copa Davis sintió muy buen feeling en su primer balance. "Tenía mucha ilusión y ganas por competir, me gusta. Me encanta la adrenalina ques se siente al competir y la competición máxima es la Davis. He podido disfrutar mucho. Me ha gustado mucho. Tengo ganas de repetir", dijo.

A Bruguera no le ha sorprendido la guerra que han dado los jugadores de Gran Bretaña. "Aunque suene a tópico, en la Davis no hay rival pequeño. Los jugadores se crecen, juegan increíble. Norrie... ha competido brutal. No hay rival pequeño", señaló el capitán, que agradeció el apoyo de la grada. "Estaba bastante concentrado en el partio. Había muchos ingleses. También los españoles han animado increíble. Los dos han estado geniales".

España se medirá en la siguiente eliminatoria a Alemania, del 6 al 8 de abril, en una ciudad aún por decidir. Respecto al rival, Bruguera mostró todo su respeto. "Alemania tienen un equipazo, con Alexander Zverev, que es el cuatro del mundo, un gran competidor. Es un equipo bueno, con un grandísimo doble y será una eliminatoria muy complicada".

Se quedó sin competir el alicantino David Ferrer. El veterano jugador español piensa que hay un equipo preparado para lo máximo. "Todos han jugado ya la Copa Davis y saben qué es esto. Todos tenemos experiencia y estamos preparados. Queremos luchar por ella de nuevo. Todos han jugado muchos partidos importantes, han hecho cosas importantes en el tenis español. Han demostrado que están más que preparados para conseguir otra Ensaledara para el tenis español", finalizó.