El Marbella, a seguir la buena dinámica ante el Granada B

Los canteranos rojiblancos llegan al Municipal sin presión

El Marbella FC recibe este domingo al Granada B en el Municipal a partir de las 12 horas con la intención de prolongar su gran dinámica sin perder y acercarse al líder, el Cartagena, que juega a domicilio ante el Villanovense. Pero el conjunto blanquillo no se debe confiar, ya que los chavales del filial nazarí llegan en plena forma, con tres victorias consecutivas en los tres últimos partidos y sin ninguna presión.

«Es un buen rival que viene en una buena dinámica con tres victorias consecutivas», comentó el técnico Fernando Estévez, quién añadió que «esta situación es algo parecido a lo que vivimos la semana pasada ante el San Fernando», donde el Marbella logró los tres puntos.

«Esperamos un partido difícil pero tras una buena semana, tenemos a la gente implicada y un resultado positivo refuerza lo que estamos haciendo y así podremos ofrecer una victoria a nuestra afición», continuó.

El entrenador granadino no podrá contar hoy con Chus Hevia que «está descartado» por unas molestias en la rodilla. «Estamos a la espera de una resonancia y hasta que no tengamos un informe definitivo no decidiremos nada». El equipo recupera a Catena, que ha entrenado con normalidad esta semana y a Juanfran, después de cumplir un partido de sanción la semana pasada. Asimismo, Ángel entrenó ayer hoy con el grupo y Marcos empezó a correr.

Del rival, Estévez apuntó que es un equipo activo. «Nos va a presionar arriba con intensidad, le meten un ritmo bastante alto. Lo tendremos que igualar si queremos ganar el partido», analizó.

Además, el técnico granadino reconoció que está contento con los refuerzos que han llegado y también con las salidas que ha habido en este mercado de invierno. «Creo que teníamos una plantilla un poco larga, sobraba algún efectivo para dar oportunidades a los chavales del juvenil».

Sobre los nuevos en llegar, Estévez aseguró que van a dar un salto de calidad a la plantilla. «Hemos fichado un buen lateral que nos va a dar un buen nivel tanto en ataque como en defensa y ha venido también Álex, que es versátil y puede jugar hasta en tres posiciones».

Dos jugadores que, según el entrenador «hacen que tengamos fondo de armario cuando empiezan a pesar las sanciones y las lesiones».

Por último, resaltó también el buen nivel que dio todo el grupo en el partido amistoso del miércoles ante el Hebei Fortune.