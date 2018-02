Valverde: "No me gustaría una final en campo del rival"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras lograr el pase a la final de la Copa del Rey con la victoria en Mestalla sobre el Valencia CF (0-2, con 1-0 favorable ya de la ida en el Camp Nou) que está muy contento por poder disputar una primera final como técnico blaugrana, en la que espera no vivir la misma suerte que en su única final copera como técnico, que perdió con el Athletic ante su actual equipo.

"Me hace mucha ilusión, como a cualquier entrador, poder tener la oportunidad de jugar una final con su equipo y poder ganar un título. Sabiendo la exigencia que tiene el Barça de ganar siempre. Estoy muy contento, sé que el Barça suma muchas finales pero es mi segunda final como entrenador e intentaré tener más suerte que en la anterior", comentó en rueda de prensa.

En la final de la Copa del Rey de 2015 el Athletic Club de Valverde cayó contra el FC Barcelona de Luis Enrique Martínez por 1-3, en un duelo jugado en el Camp Nou. Algo que, ahora, le hace tener claro al 'Txingurri' que no querría jugar la final en Sevilla para no dar esa ventaja a los sevillistas. "Ya he jugado una final de Copa en el campo del rival y la verdad es que no me gustaría repetir", señaló.

Valverde recordó el buen camino de su equipo en esta Copa y cree que han merecido ir a la final. "Llevamos una buen trayectoria en la Copa, eliminando equipos importantes como Celta, Espanyol y Valencia, que ha sido un gran rival", aseguró.

"En la ida hicieron un buen ejercicio de defensa, impidieron que el marcador fuera más largo. Han tenido algunas opciones, nosotros también las nuestras y creo que hemos dominado. Pensamos que hemos merecido pasar", argumentó al respecto el técnico blaugrana.

Por otro lado explicó que el cambio de Gerard Piqué, que permitió el debut de Yerry Mina, era para no arriesgar más con unas sobrecarga. "Se encontraba bien, hemos pensado que no era momento de arriesgar y que iba notando alguna sobrecarga y llegó un momento que no quería arriesgar más", aportó.

"No me gusta hablar de tripletes o dobletes hasta que se producen. De momento tenemos una final de Copa y nuestra obligación es centrarnos en LaLiga y en la 'Champions', en esa eliminatoria tan difícil que tenemos", concluyó.

Marcelino: "Hemos hecho una eliminatoria más que digna"



Por su parte, el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha señalado que su equipo ha hecho una semifinal de Copa "más que digna" ante el FC Barcelona.

"Creo que hemos hecho una eliminatoria más que digna, en el primer tiempo merecimos igualarla pero no lo hicimos. En la segunda parte el gol decantó la eliminatoria de su lado", manifestó en rueda de prensa.

Añadió que es difícil quitarle el balón al Barça pero que lograron competir a un nivel "muy alto" contra los blaugranas. "Cierto es también que no estamos a su altura, tenemos que seguir trabajando y creciendo para estar un poco más cerca", comentó en referencia al Barça.

"Cuando nos tocó el Barça sabíamos que era muy difícil llegar a la final pero teníamos la ilusión de hacerlo, y el riesgo de quedar tocados en lo físico. A pesar de la ilusión lo lógico era que pasaran ellos, eran favoritos", reconoció.

Pese a la derrota quiso felicitar a su afición por el apoyo recibido. "Tenemos que darle las gracias a la afición. Nos han apoyado hoy una vez más, el recibimiento ha sido extraordinario. Son parte importante de nosotros y tienen que ayudarnos a ganar en Mestalla", comentó.

Más allá de la derrota confía en que las consecuencias físicas tras este duelo no sean graves. "Aparte del cansancio acumulado tenemos a algunos jugadores que no sé si podré contar con ellos para el domingo, los tres cambios fueron por lesión", comentó, como el cambio de Garay o las molestias de Rodrigo.

"El equipo lleva seis derrotas, pero de esas seis dos son contra el Barça en la Copa, donde hemos competido muy dignamente. No estamos muy lejos de los rivales pero no nos alcanza. Creo que el juego y el nivel competitivo del equipo no es para tener dudas. Estoy orgulloso de cómo ha competido el equipo esta eliminatoria y en todo el campeonato", concluyó.