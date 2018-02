"Estoy feliz, este equipo no tiene techo"

Diego Carrasco está eufórico. El técnico malagueño lleva muchos años trabajando para cumplir el sueño que vivió su equipo el pasado sábado, al alcanzar los cuartos de final de la Challenge Cup europea, tras eliminar al Zalgiris lituano, remontando los 4 goles de desventaja que las malagueñas trajeron del partido de ida en tierras bálticas. Carrasco, el día después del éxito deportivo del Rincón Fertilidad, quiso dar las gracias a Málaga y Cártama por su apoyo y también tuvo un recuerdo especial para todas las jugadoras que han pasado por el club durante tantos años y que no han tenido la suerte de poder disfrutar un hecho histórico como el que vive ahora la entidad malagueña.

Han pasado ya más de 24 horas de la remontada contra el Zalgiris. ¿Qué siente el entrenador de un equipo que por primera vez en la historia está en cuartos de final de competición europea?

Sobre todo estoy contento por seguir haciendo historia. Orgulloso del equipo, que venía de derrotas un poco injustas, tras 30 minutos muy buenos y malas segundas partes. Faltaba confianza y moral. Pensar que se puede conseguir y eso es lo que hicimos.

Vaya partido el del sábado, sin decisión final hasta el último ataque. ¿Cómo lo recuerda?

Fue un partido con altibajos, pero cuando estuvimos con menos acierto de cara a portería en la primera parte, la defensa y Virginia en la portería fue lo que nos salvó. En la segunda parte jugamos con más confianza. Esperábamos a un Zalgiris más reservón, pero ellas quisieron correr y eso creo que nos vino bien porque perdieron balones y aprovechamos para aumentar las diferencias.

¿En algún momento vio la eliminatoria perdida?

Sí. A falta de 2 minutos para el final del primer tiempo, con 10-10 en el marcador. Casi todos los que estábamos en el banquillo nos miramos y pensamos que se nos ponía muy cuesta arriba. Pero hicimos un 2-0 de ahí al descanso que nos dio alas. En el descanso, con 12-10, vimos que si hacíamos lo mismo, ganaríamos con 4 de diferencia y pasaríamos de ronda porque nosotras metimos 24 goles en la ida y ellas no iban a llegar a esa cifra. O sea, que con 4 arriba sería suficiente. El equipo leyó muy bien el partido a partir del intermedio y eso fue importante.

¿Cuáles fueros las claves del éxito del Rincón Fertilidad ante el Zalgiris?

Confianza, concentración y ambición por remontar, incluso en los peores momentos.

Cártama también echó una mano llenando el pabellón. ¿Esperaba un ambiente tan bueno como el que tuvo el equipo el sábado?

Sí lo esperábamos porque a través de los medios de comunicación hubo mucha labor para que el pabellón se llenara. Además, la gente reaccionó apoyando cuando peor estaba el equipo. La afición fue clave para conseguir el pase de ronda.

¿Qué supone para un equipo como el Rincón Fertilidad seguir haciendo historia en Europa?

Para nosotros es todo. Somos un club humilde, que siempre ha superado los objetivos deportivos respecto a su presupuesto. Sabíamos que ahora si pasábamos a cuartos, necesitaríamos pedir apoyo económico para seguir jugando, pero ese afán por seguir compitiendo lo demostramos remontando a las lituanas. No disfrutaba tanto en un partido como desde el ascenso a la máxima categoría. Como malagueño estoy orgulloso de este equipo, que solo con 4 años en la elite está ahora entre los 8 mejores de Europa. Toda Málaga debe estar orgullosa de lo que hemos hecho.

Hemos visto un vídeo suyo antes de empezar el partido en el que da una charla motivadora visiblemente emocionado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Estaba premeditado?

No estaba planificado. Me saludaron las veteranas en la grada antes del partido y entonces pensé que era el momento de unir fuerzas. Que las de ahora fueran conscientes de lo que se ha sufrido en este club en tiempos pasados. Se me ocurrió sobre la marcha. Quiero tener hoy un recuerdo para todas las jugadoras que han pasado por este club tantas temporadas y no han podido vivir esto que estamos viviendo nosotros ahora.

Por curiosidad, ¿qué les dijo a sus jugadoras cuando acabó el partido, en la intimidad del vestuario?

Les di la gracias por su esfuerzo, creo y les dije que habían ganado el partido echándole dos cojones. A veces cuando perdemos les reclamo esos atributos y el sábado hicieron lo que siempre les pido.

Mañana, martes es el sorteo de los cuartos de final. ¿Qué le apetecería que saliera del bombo?

Me apetece cualquiera menos el Rocasa. Sabemos que cualquiera será muy difícil. El que nos toque lo haremos lo mejor posible. Hemos logrado pasar dos rondas, más de lo que creíamos, y el objetivo ahora es ponérselo difícil al equipo que nos toque.

¿Dónde está el techo de este equipo en Europa?

Nosotros creíamos que el techo era la primera ronda o como mucho, la segunda; y estamos ya en la tercera. Hablar de techo a este equipo tan ambicioso es difícil. Ojalá sigamos sorprendiendo en cada eliminatoria.

¿A quién dedica este éxito del balonmano malagueño y andaluz?

A la gente de Málaga y a la gente de toda Andalucía. Creo que es un triunfo de todos los malagueños.