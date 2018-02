José Ignacio Rubio se impone en Almogía

La segunda prueba de la modalidad de media maratón del XX Circuito Provincial BTT Diputación de Málaga se saldó una vez más con la victoria de José Ignacio Rubio (Eshmun Sport Clinic-Makinon), quien pudo completar el recorrido acompañado en meta por su compañero de equipo Alejo Fuentes. Ambos formaron un dueto completamente sincronizado durante toda la prueba para rendir merecido homenaje al C.D. Makinón Bikes Málaga, organizador de la prueba.

Rubio cumplió a rajatabla el guión previsto y consiguió completar los 1.304 metros de desnivel positivo distribuido por los 32 kilómetros de exigente y divertido recorrido propuestos por la organización en tan solo 1 hora, 28 minutos y 19 segundos en un día climatológicamente perfecto. Tal y como confesaba tras cruzar la línea de meta en la Plaza de la Constitución, desde el inicio decidió apostar por marcharse junto a su compañero Alejo, lo cual se materializó durante el segundo tercio de la prueba en la principal dificultad montañosa de la jornada. A la postre, ambos se subirían a lo más alto del cajón en las categorías élite y máster 30, respectivamente. Daniel Bernal (Prolongo Al - Andalus) consiguió la medalla de bronce de la general cediendo poco más de dos minutos y medio a su paso por meta.

Con un tiempo ligeramente superior a ese trío de ases y tras superar la última rampa por encima del 20% que conducía a meta a un gran ritmo, hacía su aparición Francisco Javier García (Prolongo Al - Andalus), primer corredor máster 40 y cuarto de la general. Muy competida estuvo esta categoría que, una vez más, se presentaba como la más numerosa de las pruebas celebradas.

Jadeado por la multitud de público que se dio cita para recibir a la serpiente multicolor en Almogía, entró otro corredor del Eshmun Sport Clínic - Makinón, Francisco González Godino, para subir a lo más alto del pódium en sub 23 en una trabajadísima victoria.

Por su parte, triunfo en máster 50 una vez más para Antonio Barranquero (C. Ciclo Hobby), quien se mostró intratable y no dio opciones a sus rivales con casi siete minutos de ventaja respecto a su compañero José García Naranjo.

Sigue con paso firme su andadura en el provincial para la categoría junior Alejandro Páez (Eshmun Sport Clínic -Makinón), quien en esta jornada obtuvo un merecido triunfo sobre Antonio Gerena (C.D. Special Bikes), quien no bajó su rendimiento y se mantuvo a la expectativa de un posible fallo.

Adrián Díaz (C.D. Harman Bikes) se subió a lo más alto del pódium en la categoría cadete tras una brillante carrera que le llevó a obtener un gran ventaja sobre su inmediato perseguidor.

Inaugura su casillero de victorias en el provincial de Málaga un asiduo al podium, en esta ocasión de máster 60: Fernando Rodríguez, que venció con mucha autoridad en un terreno que domina a la perfección.

En cuanto a las féminas, la más rápida en completar el sinuoso perfil fue Laura Granado (Iknoga - Globerbiker) con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 27 segundos. Victoria en la general y en máster 30 en una jornada donde no dio opciones ningunas a sus inmediatas perseguidoras. En este caso, lo intentó hasta el final Beatriz Jiménez (C. Ciclo Hobby). No obstante los 24 minutos cedidos le sirvieron para obtener una más que merecida victoria en máster 40. La corredora máster 30 Cristina Armario (C.D. Grupo Ciclista La Algarbía) cerró el cajón de la general tras un tiempo alejada de la competición.

Elena Cueto (C.D. Bonela Bike) volvió a repetir en lo más alto del cajón de las sub 23 tras su triunfo en Frigiliana en una temporada que se presenta con grandes metas. Finalizó su participación la cadete Lucía Rojas (C.D. Aguanosos MTB) confirmando su primera posición de su categoría en la general.

Tras la finalización de la prueba, acudieron al protocolario acto de entrega de premios una nutrida representación del consistorio encabezada por el alcalde de la localidad, Cristóbal Torreblanca, junto a cuatro concejales: Isabel Arrabal, Julia Morales, Antonia García y Jose María Luque. La organización también dotó con trofeo a los tres primeros corredores locales: Pedro Trujillo, Juan Francisco Cesmedo y Juan Francisco González.

El Trofeo Apertura de media maratón se pone más interesante si cabe de cara a las próximas pruebas que llevarán al grupo a los municipios de El Borge (18 de febrero), Casarabonela (28 de febrero) y Alhaurín El Grande (Open de Andalucía, 15 de abril) antes de su finalización en Sierra de Yeguas (28 de abril).