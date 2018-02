"La medalla de oro es un reto ambicioso, pero realista"

A sus 26 años, ha enfocado toda la temporada para llegar en el mejor momento posible a una cita en la que se muestra ambicioso y asegura que luchará por la medalla de oro. La próxima madrugada del miércoles al jueves entrará en escena con las cámaras de DMAX y Eurosport en directo

Regino Hernández (Ceuta, 25/07/1991) afronta sus terceros Juegos Olímpicos en Pyeonchang (Corea del Sur) con la ilusión de los primeros que disputó en 2010 en Vancouver (Canadá), pero también con más ambición que nunca. El rider afincado en Mijas, que ya está en el lejano Oriente quiere la medalla de oro en la modalidad de snowboard cross y considera que el circuito coreano diseñado para estos Juegos le viene como anillo al dedo.

¿Cómo está?

Bien, estoy bastante bien. Vengo de tener una fisura en la muñeca, pero no está dando la lata. Llevo una prótesis a medida para que me bloqueé el movimiento que me duele pero salvo eso, bastante bien.

La última vez que hablamos precisamente me dijo que lo que más temía era una lesión en la muñeca...

Fue en la Copa del Mundo de hace un mes en Cervinia (Italia). Clasifiqué para las finales y el día de la final en los entrenamientos previos, en la primera bajada, tuve una caída y me fisuré el hueso piramidal. Por suerte, al ser solo fisura no he tenido que pasar por el quirófano. Al principio me pusieron una escayola hasta que me pudieron hacer la prótesis que llevo. He tenido la suerte de que el hueso que está fisurado solo me molesta cuando flexiono la muñeca, en cuanto bloqueo ese movimiento tengo cero dolor y puedo tirar bien del portillón para salir.

¿Cómo le afecta a la hora de impulsarse en la salida?

No me está afectando nada. Pensábamos que me iba a molestar más cuando me lesioné pero el primer día que me metí en el circuito después de la lesión la muñeca no me ha dado ningún tipo de problema. Estoy bastante contento con eso.

Antes de viajar a Corea, ha estado compitiendo las últimas semanas en Bulgaria y Alemania, ¿Se compite igual en la Copa del Mundo cuando sabes que a la vuelta de la esquina están los Juegos Olímpicos?

No piensas en ello. Cuando estás compitiendo en la Copa del Mundo, piensas en lo que estás haciendo en ese momento. Sabemos que están los Juegos muy cerca, pero la cabeza están en las pruebas que estamos haciendo. Es cierto que es año olímpico y que todo se enfoca a llegar bien a los Juegos pero también son importantes las pruebas de la Copa del Mundo para situarnos bien en el ránking.

¿Entrena con más cautela para no lesionarse?

Que va, siempre voy a tope. Soy supercompetitivo y reconozco que cuando estoy en una competición, aunque quiera ir un poco más con cuidado no puedo. En el momento que estoy en el portillón para salir se te olvida todo. Como he dicho antes, sabemos que los Juegos es la competición más importante pero no deja de ser también importante el Circuito de la Copa del Mundo. En los Juegos Olímpicos te lo juegas todo a una carrera, pero en la Copa del Mundo se demuestra quién es el mejor porque tienes que ser constante y estar siempre arriba en todas las pruebas.

¿Cuál es su agenda allí en Pyeongchang?

Empezamos ya, que tenemos un par de días de entrenamientos oficiales allí. El 15 tenemos la competición de hombres y el 16 compiten las mujeres.

¿Con qué sensaciones llega a la cita olímpica?

Llego bien. Hasta el momento está siendo mi mejor año en la Copa del Mundo. Estoy séptimo en el ránking y llego bastante bien, muy motivado. Tengo las cosas bastante claras, sé perfectamente el papel que puedo hacer y con muchas ganas de que llegue la competición.

En septiembre, ya empezada la temporada tras la prueba de Argentina, dijo en La Opinión que le único objetivo que se marcaba era la medalla de oro, ¿sigue siendo tan ambicioso?

Por su puesto. Es un año en el que me encuentro muy bien, tanto física como técnica y mentalmente. He llegado ya a varias finales y solo me queda culminar en esas finales. El oro es un objetivo realista, ambicioso pero realista.

¿Tienen que ver algo técnicamente los circuitos en los que ha competido en las últimas semanas con el olímpico?

Nada. Prácticamente no se parecen entre sí ninguno de los circuitos de las pruebas de la Copa del Mundo. Esta modalidad tiene la peculiaridad de al tener que construirse en nieve, un mismo circuito puede cambiar mucho de un año para otro. Además, el circuito que han diseñado para los Juegos Olímpicos es aún más diferente. Están haciendo todo muy grande, muy largo. No creo que haya ningún circuito que se parezca al de Pyeongchang.

¿Ha podido probarlo?

No, mis compañeros hace dos años sí pudieron probarlo porque hicieron una prueba de la Copa del Mundo allí, pero yo estaba lesionado del hombro. En todo caso, como te digo, al ser sobre nieve va a ser muy diferente que hace dos años. No es como un circuito de MotoGP, que siempre es igual. Aunque sí es cierto que te puedes hacer una idea de cómo es. Esa competición la he visto mil veces y encima como es el circuito de los Juegos lo han hecho por ordenador en 3D.

Y por lo que ha visto y comprobado en las simulaciones, ¿le puede beneficiar por su estilo?

Sí. Es un circuito que tiene mucho movimiento, mucho ritmo. Tenemos desde saltos grandes a «dubis» dobles y triples. Es un circuito que tiene mucho aire y yo como encima vengo de pruebas de freestyle (saltos) es lo que mejor se me da en el boardercross. Por todo eso creo que me puede beneficiar un poco.

Van a ser sus terceros Juegos Olímpicos, ya dentro del mundillo le tratarán de veterano...

Un poco. Estos días que hemos estado mirando los demás rivales con los que vamos a competir, en realidad somos ya unos cuantos que llevamos tres Juegos Olímpicos a nuestras espaldas. No sabría decirte si en nuestra prueba hay alguno con cuatro... Pero sí, visto lo visto ya soy un veterano en esto.

¿Ha preparado algo especial en cuanto al diseño del material de cara a los Juegos?

La ropa y eso llevamos la que nos da la Federación, igual que en las pruebas de la Copa del Mundo. A la hora del material ya es diferente. Botas, tablas, cascos, gafas... sí que llevamos cada uno lo nuestro. Hay ciertas medidas que no puedes superar en el tamaño de los logos porque en los Juegos no se puede hacer publicidad de ninguna marca. A mí la marca que me diseña los cascos y la tabla han tenido que hacer unas especiales para los Juegos. Aún me tienen que pintar el dibujo y no sé si van a hacer algo extraño o va a ser igual que el que vengo usando con la máscara y todo.