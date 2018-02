Mijas dio la salida a la Ruta del Sol

El corredor francés Thomas Boudat (Direct Energie) es el primer líder de la 64ª edición de la Vuelta a Andalucía, tras adjudicarse el triunfo en la primera etapa, disputada entre Mijas y Granada sobre 197,6 kilómetros, por delante del italiano Sacha Modolo (EF-Drapac) y el también francés Clement Venturini (Ag2r La Mondiale).

Los españoles Lluis Más (Caja Rural-Seguros RGA), Txomin Juaristi (Fundación Euskadi) y Garikoitz Bravo (Euskadi Murias) integraron el quinteto de la escapada de la jornada, que se forjó en la subida al Alto de Mijas y fue neutralizada a falta de algo menos de 15 kilómetros por el trabajo de, entre otros, el Sky de Chris Froome, uno de los grandes alicientes que presentaba la prueba ayer en la línea de salida de la localidad mijeña.

El esfuerzo del Movistar Team para preparar el sprint no culminó con éxito -Carlos Barbero concluyó sexto- y la victoria fue para Thomas Boudat pese a que Sacha Modolo levantó los brazos creyéndose el ganador. Landa y Froome, en su debut este curso, concluyeron el 40 y 57, con el mismo tiempo que el ganador.

Antes de la salida en Mijas, el cuádruple ganador del Tour, pendiente de una posible sanción por el positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España, pidió un juicio «justo».

«Mi caso se llevaba de manera confidencial, como el de otros corredores, pero se convirtió en público debido a una filtración. Sólo pido que se realice un proceso justo, no un beneficio de la duda a mi favor. Me he entrenado y ahora comienzo las carreras porque no me lo impide nada», aclaró.

Hoy se disputa la segunda etapa, entre Otura y el Alto de Allanadas, de 140 kilómetros, en Jaén, puerto de primera categoría y el final de la «etapa reina» de la ronda andaluza, con otros dos altos de segunda y otros tantos de tercera que podrían ofrecer el primer duelo entre Landa y Froome.